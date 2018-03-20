RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 526527528529
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:21

Re: Monobank

.........
Востаннє редагувалось dilet в Вів 20 бер, 2018 21:26, всього редагувалось 1 раз.
dilet
 
Повідомлень: 11
З нами з: 01.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:59

Re: Monobank

Vint написав:
  isen написав:Із Віки/Weekend пересилав через застосунок mono - без комісії

Добрый день. На Вике кредлимит=0?

І Вам доброго. Ні не 0.[/quote]
Судя по этой схеме https://hostingkartinok.com/show-image. ... 59fb73e2a0 первыми снимаются кредитные деньги. Или я не правильно понимаю процесс?[/quote]
p2p - это снятие наличных, сначала свои, а потом другие.[/quote]Я пополнял с В5 через приложение моно но с меня сняли 15грн + 1,5%, пополнял не с кредитных а со своих собственных средств, но там комиссия ТАСа.
dilet
 
Повідомлень: 11
З нами з: 01.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 08:59

  clientage написав:
  Stringer написав:ну так надо ещё для удобства поставить лимит на мсс ;-)
шобы если не кошерный мсс, без кешбека - чтобы лимит был 0, не дай бог рассеянный свинорыл сунет другую карту, с кешбеком не той категории

оч. даже антирестная идея :wink:
Вот есть ГуглПей, там и Моня уже есть
так може запилить шото типа ХрюПей, де будут жить любимые карты клиента, а платежи с них будут оптимиризованы под различные плюшки каждой карты, в т.ч. и кошерный МСС
нуна тока шото типа АПИ слупить с каждого банка :lol: :lol:
...и бум платить этим Хрюшей :idea:

Сегодня обнаружил что в раше уже есть подобная карта, называется touchbank, это проект OTP. Можно привязать несколько карт на одну карту, и эти карты назначить на разные категории товаров. Но работает это только в россии пока, хотя проект заявлен как международный.
antey718
 
Повідомлень: 104
З нами з: 03.08.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:34

Re: Monobank

А сколько сейчас платеж по СЕПу идет? (на выход)
grisha_
 
Повідомлень: 12
З нами з: 26.02.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:38

  antey718 написав:Можно привязать несколько карт на одну карту, и эти карты назначить на разные категории товаров

Карту (или категорию) каждый раз выбираешь сам вручную перед совершением операции?
sola
 
Повідомлень: 3945
З нами з: 02.03.09
Подякував: 456 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:59

  antey718 написав:Сегодня обнаружил что в раше уже есть подобная карта, называется touchbank, это проект OTP. Можно привязать несколько карт на одну карту, и эти карты назначить на разные категории товаров. Но работает это только в россии пока, хотя проект заявлен как международный.

У этого проекта совсем не такая логика, как здесь описывали. Там все транзакции в реальности проводятся по основной карте. А потом (при соблюдении некоторых условий) деньги списываются с привязанных карт причем там МСС будет или 6540 или 6012 вне зависимости от того, какой был реальный MCC при покупке.
sola
Это можно как задать в настройках, так и выбрать вручную.
P.S. У кота такой функциал можно максимум за пару дней внедрить, только кому понравится - Приват, например, 5 грн. себе за любую транзакцию со своих карт будет брать.
Poleg
 
Повідомлень: 137
З нами з: 23.03.12
Подякував: 9 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:06

  Poleg написав:Это можно как задать в настройках, так и выбрать вручную.
P.S. У кота такой функциал можно максимум за пару дней внедрить, только кому понравится - Приват, например, 5 грн. себе за любую транзакцию со своих карт будет брать.

Не, такое нам не нужно :)
sola
 
Повідомлень: 3945
З нами з: 02.03.09
Подякував: 456 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:19

  MASolomko написав:Igor0078, как бы будет да:
  MASolomko написав:На другом форуме читал, что недавно "Новая почта" обновляет систему на некоторых точках отделения. Получатель оплачивал наложенный платёж кредткой Привата/mono через терминал Ощада/Привата кредитными средствами — банк слупил комиссию 4%...
Сейчас в основном обновляют систему на компьютере с терминалом Ощада. Терминалы с Приватом, вроде пока, работают как и раньше.

Если на чеке от системы Новой почты в назначение платежа указано "прийом готівки ЕН:..." (по наложенному платежу), то оплата проходить за счёт кредитных средств с комиссией карты.
Если в назначении платежа указано "Переказ в оплату товарів/послуг" (оплата доставки, товара в ряде интернет-магазинов), то без комиссии.

ps А разве такие MCC можно проводить через POS-терминалы?
Как вариант, пишите жалобу в службу защиты прав потребителей.


Тоже влип по кредитке а-банка. мсс 6538 . Уже повыносил мозг кому только можно. Составили заявку.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2276
З нами з: 04.02.12
Подякував: 171 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 12:26

  Poleg написав:
  antey718 написав:Сегодня обнаружил что в раше уже есть подобная карта, называется touchbank, это проект OTP. Можно привязать несколько карт на одну карту, и эти карты назначить на разные категории товаров. Но работает это только в россии пока, хотя проект заявлен как международный.

У этого проекта совсем не такая логика, как здесь описывали. Там все транзакции в реальности проводятся по основной карте. А потом (при соблюдении некоторых условий) деньги списываются с привязанных карт причем там МСС будет или 6540 или 6012 вне зависимости от того, какой был реальный MCC при покупке.
sola
Это можно как задать в настройках, так и выбрать вручную.
P.S. У кота такой функциал можно максимум за пару дней внедрить, только кому понравится - Приват, например, 5 грн. себе за любую транзакцию со своих карт будет брать.

Я не знаю какой там mcc сейчас, почитал отзывы пользователей, я так понял поначалу они транслировали оригинальный mcc и название торговой точки и кешбек по целевым картам начислялся, потом были проблемы с визой, и визы отключили от этой услуги, потом снова подключили но с кодом 6540, по мастеркардам непонятно как обстоят дела. Как бы там ни было задумка была хорошая :)
antey718
 
Повідомлень: 104
З нами з: 03.08.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:14

Re: Monobank

"Поначалу" - читай "до того как кто-то в МПС доложит" можно все, что угодно сделать. Можно и в АЗС установить терминал с MCC "Кино" :)
Poleg
 
Повідомлень: 137
З нами з: 23.03.12
Подякував: 9 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 526527528529
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Daswer, Google Feedfetcher, kostya77, lel, Poleg, wig і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5290)
21.03.2018 13:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.