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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 бер, 2018 13:26
VLADPn написав:
Тоже влип по кредитке а-банка. мсс 6538 . Уже повыносил мозг кому только можно. Составили заявку.
Думаю, что это бесполезно. Вчера разговаривал с начальником эквайрингового направления Ощадбанка в Запорожье. Тот подтвердил, что теперь будет только так и никак иначе. А раньше - это была типа "лазейка". Инициатива исходила от самой компании - то есть Новой почты, мол дорого им было. НП - гады...
Теперь только терминала примата. Но он не уверен, что они долго продержатся в таком режиме. Либо НП от них просто откажется, как вариант...
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Додано: Сер 21 бер, 2018 13:55
Vorlon написав: VLADPn написав:
Тоже влип по кредитке а-банка. мсс 6538 . Уже повыносил мозг кому только можно. Составили заявку.
Думаю, что это бесполезно. Вчера разговаривал с начальником эквайрингового направления Ощадбанка в Запорожье. Тот подтвердил, что теперь будет только так и никак иначе. А раньше - это была типа "лазейка". Инициатива исходила от самой компании - то есть Новой почты, мол дорого им было. НП - гады...
Теперь только терминала примата. Но он не уверен, что они долго продержатся в таком режиме. Либо НП от них просто откажется, как вариант...
По правде говоря, то что НП сменит mcc уже напрашивалось, поскольку не должны наложенные платежи проходить под кодом почтовых услуг, наверняка многие этой лазейкой пользовались, поэтому НП и решила поменять код. Альфа этот код даже выкинула из рассрочки, и кешбек по нему перестали начислять некоторые банки.
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Додано: Сер 21 бер, 2018 14:53
Приват уже работает над этим, и в некоторых прошивках с мультимерчантом уже перевод..))
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