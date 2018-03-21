Додано: Сер 21 бер, 2018 21:45

Хорошо. Не должны. Вопрос нам что делать

1. Защита прав потребителей как тут писали.

2. Забить на это дело.

3. Жечь покрышки возле отделений Новой почты

4. Ваш вариант.

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»