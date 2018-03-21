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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 527528529530
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:26

  VLADPn написав:Тоже влип по кредитке а-банка. мсс 6538 . Уже повыносил мозг кому только можно. Составили заявку.

Думаю, что это бесполезно. Вчера разговаривал с начальником эквайрингового направления Ощадбанка в Запорожье. Тот подтвердил, что теперь будет только так и никак иначе. А раньше - это была типа "лазейка". Инициатива исходила от самой компании - то есть Новой почты, мол дорого им было. НП - гады...

Теперь только терминала примата. Но он не уверен, что они долго продержатся в таком режиме. Либо НП от них просто откажется, как вариант...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:55

  Vorlon написав:
  VLADPn написав:Тоже влип по кредитке а-банка. мсс 6538 . Уже повыносил мозг кому только можно. Составили заявку.

Думаю, что это бесполезно. Вчера разговаривал с начальником эквайрингового направления Ощадбанка в Запорожье. Тот подтвердил, что теперь будет только так и никак иначе. А раньше - это была типа "лазейка". Инициатива исходила от самой компании - то есть Новой почты, мол дорого им было. НП - гады...

Теперь только терминала примата. Но он не уверен, что они долго продержатся в таком режиме. Либо НП от них просто откажется, как вариант...


По правде говоря, то что НП сменит mcc уже напрашивалось, поскольку не должны наложенные платежи проходить под кодом почтовых услуг, наверняка многие этой лазейкой пользовались, поэтому НП и решила поменять код. Альфа этот код даже выкинула из рассрочки, и кешбек по нему перестали начислять некоторые банки.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:53

Re: Monobank

Приват уже работает над этим, и в некоторых прошивках с мультимерчантом уже перевод..))
makor06
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:12

  Vorlon написав:
  VLADPn написав:Тоже влип по кредитке а-банка. мсс 6538 . Уже повыносил мозг кому только можно. Составили заявку.

Думаю, что это бесполезно. Вчера разговаривал с начальником эквайрингового направления Ощадбанка в Запорожье. Тот подтвердил, что теперь будет только так и никак иначе. А раньше - это была типа "лазейка". Инициатива исходила от самой компании - то есть Новой почты, мол дорого им было. НП - гады...

Теперь только терминала примата. Но он не уверен, что они долго продержатся в таком режиме. Либо НП от них просто откажется, как вариант...


хотите сказать что теперь оплата картой наложенного платежа на НП будет всегда с дополнительным комиссом кроме того что берет сама НП?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:22

Re: Monobank

Нужно сделать так, чтобы при оплате такого платежа, вместо платежа проводилась оплата штрафа со счёта НОВОЙ ПОШТЫ в размере 30 млн. грн (при отсутствии денег на счету - в неразрешённый овердрафт) и с клиента деньги вообще не снимались. Тогда бы они посмотрели, что выгоднее - покупка или перевод. Через торговые терминалы манисенды проводиться не должны.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:45

Re: Monobank

Хорошо. Не должны. Вопрос нам что делать
1. Защита прав потребителей как тут писали.
2. Забить на это дело.
3. Жечь покрышки возле отделений Новой почты
4. Ваш вариант.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:55

  mephala написав:хотите сказать что теперь оплата картой наложенного платежа на НП будет всегда с дополнительным комиссом кроме того что берет сама НП?

Да, всё обстоит именно так при расчёте любыми кредитками или дебетными картами, в тарифах которых есть % за p2p (примат, Восток). По терминалам примата вопрос пока открыт, но думаю, что ненадолго.

VLADPn
Если кто и может решить этот вопрос, то только сама Новая почта. Можете начинать жечь шины :D
Vorlon
 
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  #<1 ... 527528529530
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