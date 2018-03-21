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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:00
Re: Monobank
А что кредитный лимит уже нельзя изменить? "Далее" неактивно.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:02
Re: Monobank
С чего бы это? Ведь всем дают чеки на перевод денег при оплате. Все просто пользовались фичей и были рады, а теперь пофиксили и началось про "аршинные буквы".
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:17
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