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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:00
А что кредитный лимит уже нельзя изменить? "Далее" неактивно.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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DENVER_S
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Додано: Чет 22 бер, 2018 16:02
M-Audio написав:
У них в таком случае должно быть аршинными буквами в каждом отделении написано, что оплата картой - на самом деле теперь это перевод денег, и могут быть комиссии банка, особенно если оплачивать кредитными.
С чего бы это? Ведь всем дают чеки на перевод денег при оплате. Все просто пользовались фичей и были рады, а теперь пофиксили и началось про "аршинные буквы".
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Poleg
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Додано: Чет 22 бер, 2018 16:17
DENVER_S написав:
А что кредитный лимит уже нельзя изменить? "Далее" неактивно.
У меня кнопка пашет.
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Bosstone
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Додано: Чет 22 бер, 2018 17:08
M-Audio написав: Vorlon написав: mephala написав:
У них в таком случае должно быть аршинными буквами в каждом отделении написано, что оплата картой - на самом деле теперь это перевод денег
, и могут быть комиссии банка, особенно если оплачивать кредитными.
100 %. О клиентах все-таки надо думать.
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Костянтин
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:54
Сегодня опять в моём отделении НП собирали чёрный нал. Ни один терминал так и не запустили.
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Ratatui
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Додано: Чет 22 бер, 2018 20:00
Ratatui написав:
Сегодня опять в моём отделении НП собирали чёрный нал. Ни один терминал так и не запустили.
Генплокулол на повторные выборы сшибает...
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guntherhouse777
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