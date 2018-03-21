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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 528529530531
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:00

Re: Monobank

А что кредитный лимит уже нельзя изменить? "Далее" неактивно.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:02

Re: Monobank

  M-Audio написав:У них в таком случае должно быть аршинными буквами в каждом отделении написано, что оплата картой - на самом деле теперь это перевод денег, и могут быть комиссии банка, особенно если оплачивать кредитными.

С чего бы это? Ведь всем дают чеки на перевод денег при оплате. Все просто пользовались фичей и были рады, а теперь пофиксили и началось про "аршинные буквы".
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:17

  DENVER_S написав:А что кредитный лимит уже нельзя изменить? "Далее" неактивно.

У меня кнопка пашет.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:08

  M-Audio написав:
  Vorlon написав:
  mephala написав:

У них в таком случае должно быть аршинными буквами в каждом отделении написано, что оплата картой - на самом деле теперь это перевод денег, и могут быть комиссии банка, особенно если оплачивать кредитными.


100 %. О клиентах все-таки надо думать.
Костянтин
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:54

Сегодня опять в моём отделении НП собирали чёрный нал. Ни один терминал так и не запустили.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:00

  Ratatui написав:Сегодня опять в моём отделении НП собирали чёрный нал. Ни один терминал так и не запустили.

Генплокулол на повторные выборы сшибает...
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:21

  Ratatui написав:Сегодня опять в моём отделении НП собирали чёрный нал. Ни один терминал так и не запустили.

Через приложение НП плати. Нет проблем :)
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:37

anikola13
Наложку в том числе?
Vorlon
 
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  #<1 ... 528529530531
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