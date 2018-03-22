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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 529530531532
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:25

Re: Monobank

  Ratatui написав:о на стойке большое объявление: терминалы временно того.... и так день 3й.


мафія :(
ось так :(
d_12
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