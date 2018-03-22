мафія
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:25
Re: Monobank
ось так :(
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:12
Re: Monobank
Розетка, Петровка, касса 8, терминал привата - продукты.
Рядом терминал ощада - бытовая техника.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:53
Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:33
Что-то пропустил этот момент - а карту можно бесплатно пополнить в кассе "универсалбанка"? Заходит сразу?
Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:52
Валютный перевод
Из России и Белоруссии, можно на карту мони получить перевод и сколько это будет стоить?
Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:52
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