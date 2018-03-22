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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 529530531532
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:25

Re: Monobank

  Ratatui написав:о на стойке большое объявление: терминалы временно того.... и так день 3й.


мафія :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:12

Re: Monobank

Розетка, Петровка, касса 8, терминал привата - продукты.
Рядом терминал ощада - бытовая техника.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:53

  Інкогніто написав:Розетка, Петровка, касса 8, терминал привата - продукты.
Рядом терминал ощада - бытовая техника.

Рядом это 7 или 9?)
isen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:33

Что-то пропустил этот момент - а карту можно бесплатно пополнить в кассе "универсалбанка"? Заходит сразу?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:52

Валютный перевод

Из России и Белоруссии, можно на карту мони получить перевод и сколько это будет стоить?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:52

  mihasik написав:Из России и Белоруссии, можно на карту мони получить перевод и сколько это будет стоить?

Swift
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:40

  M-Audio написав:Что-то пропустил этот момент - а карту можно бесплатно пополнить в кассе "универсалбанка"? Заходит сразу?


Любой IBox - мгновенно и без комиссии... Для чего в кассу Универсала? Ibox - на каждом шагу почти...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:48

  jay2004 написав:
  M-Audio написав:Что-то пропустил этот момент - а карту можно бесплатно пополнить в кассе "универсалбанка"? Заходит сразу?


Любой IBox - мгновенно и без комиссии... Для чего в кассу Универсала? Ibox - на каждом шагу почти...

ситуации разные бываютЗображення
или
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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  #<1 ... 529530531532
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