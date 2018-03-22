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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:25
Ratatui написав:
о на стойке большое объявление: терминалы временно того.... и так день 3й.
мафія
ось так :(
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d_12
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:12
Розетка, Петровка, касса 8, терминал привата - продукты.
Рядом терминал ощада - бытовая техника.
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Інкогніто
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:53
Інкогніто написав:
Розетка, Петровка, касса 8, терминал привата - продукты.
Рядом терминал ощада - бытовая техника.
Рядом это 7 или 9?)
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isen
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:33
Что-то пропустил этот момент - а карту можно бесплатно пополнить в кассе "универсалбанка"? Заходит сразу?
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M-Audio
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:52
Из России и Белоруссии, можно на карту мони получить перевод и сколько это будет стоить?
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mihasik
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:52
mihasik написав:
Из России и Белоруссии, можно на карту мони получить перевод и сколько это будет стоить?
Swift
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maxim2014
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:40
M-Audio написав:
Что-то пропустил этот момент - а карту можно бесплатно пополнить в кассе "универсалбанка"? Заходит сразу?
Любой IBox - мгновенно и без комиссии... Для чего в кассу Универсала? Ibox - на каждом шагу почти...
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
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jay2004
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:48
jay2004 написав: M-Audio написав:
Что-то пропустил этот момент - а карту можно бесплатно пополнить в кассе "универсалбанка"? Заходит сразу?
Любой IBox - мгновенно и без комиссии... Для чего в кассу Универсала? Ibox - на каждом шагу почти...
ситуации разные бывают
или
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 19:51
Мизантрóп написав: jay2004 написав: M-Audio написав:
Что-то пропустил этот момент - а карту можно бесплатно пополнить в кассе "универсалбанка"? Заходит сразу?
Любой IBox - мгновенно и без комиссии... Для чего в кассу Универсала? Ibox - на каждом шагу почти...
ситуации разные бывают
или
Или нет айбоксов.
Не все живут в Киеве, да.
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M-Audio
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