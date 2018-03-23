|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:08
23 марта выплата процентов по депозиту. На 21.00 их нет на указанной карте. Так должно быть?
Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:36
Ох уж эти теоретики.
Уже открытым текстом всё объяснили, а они всё не унимаются.
И на вопрос так никто и не ответил, что характерно.
Пожалуйста, вот он, единственный терминал iBox в городе
Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:22
M-Audio
Да не смотрите Вы в ту карту в мобильном приложении. Ричарда Уильямсона за такие штуки из Эппла уволили, а того кто составлял карту в Моне нужно не только выгнать, а еще и руки поотрывать - столько чуши в ГИС-продукте я уже давно не видел.
По сути вопроса - не особо сразу, через секунд 20 заходят. Бесплатно.
Додано: Суб 24 бер, 2018 01:01
реклама
|