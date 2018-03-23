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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 530531532533
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:08

23 марта выплата процентов по депозиту. На 21.00 их нет на указанной карте. Так должно быть?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:36

  jay2004 написав:
  M-Audio написав:Или нет айбоксов.
Не все живут в Киеве, да.


Не в Киеве и кассу Универсала тяжело найти... Намного проще Ibox найти, даже в Хацапетовке...

Ох уж эти теоретики.
Уже открытым текстом всё объяснили, а они всё не унимаются.
И на вопрос так никто и не ответил, что характерно.
Пожалуйста, вот он, единственный терминал iBox в городеЗображення
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:22

M-Audio
Да не смотрите Вы в ту карту в мобильном приложении. Ричарда Уильямсона за такие штуки из Эппла уволили, а того кто составлял карту в Моне нужно не только выгнать, а еще и руки поотрывать - столько чуши в ГИС-продукте я уже давно не видел.
По сути вопроса - не особо сразу, через секунд 20 заходят. Бесплатно.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 01:01

  novichok написав:23 марта выплата процентов по депозиту. На 21.00 их нет на указанной карте. Так должно быть?

Зашли в 10 утра
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 05:49

  Фантом написав:
  Vorlon написав:anikola13
Наложку в том числе?

Нет. Только услуги НП.

Наложка - это банальный перевод, а шел как оплата услуг. Вот и начали прикрывать. Первый Ощад...
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:00

Получил бумажный Договор. Мокрая печать Универсал банка с ЭДРПОУ и ПОДПИСЬ сотрудника. Наклейки с монокотом.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:28

  BBC написав:Получил бумажный Договор. Мокрая печать Универсал банка с ЭДРПОУ и ПОДПИСЬ сотрудника. Наклейки с монокотом.


Сколько это по времени заняло? Ходили в отделение или прислали?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:45

  Ratatui написав:
  BBC написав:Получил бумажный Договор. Мокрая печать Универсал банка с ЭДРПОУ и ПОДПИСЬ сотрудника. Наклейки с монокотом.


Сколько это по времени заняло? Ходили в отделение или прислали?

1,5 мес прислали Новой почтой
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:14

Re: Monobank

BBC написав:
  Ratatui написав:
  BBC написав:Получил бумажный Договор. Мокрая печать Универсал банка с ЭДРПОУ и ПОДПИСЬ сотрудника. Наклейки с монокотом.


Сколько это по времени заняло? Ходили в отделение или прислали?

1,5 мес прислали Новой почтой

Они походу всем в один день отправили... мне за месяц пришёл.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:16

  maxim2014 написав:
  novichok написав:23 марта выплата процентов по депозиту. На 21.00 их нет на указанной карте. Так должно быть?

Зашли в 10 утра

а моих еще нет. сказали занимаются вопросом, за сорри бонус морозятся
novichok
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