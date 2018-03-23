Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:08
23 марта выплата процентов по депозиту. На 21.00 их нет на указанной карте. Так должно быть?
novichok
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:36
jay2004 написав: M-Audio написав:
Или нет айбоксов.
Не все живут в Киеве, да.
Не в Киеве и кассу Универсала тяжело найти... Намного проще Ibox найти, даже в Хацапетовке...
Ох уж эти теоретики.
Уже открытым текстом всё объяснили, а они всё не унимаются.
И на вопрос так никто и не ответил, что характерно.
Пожалуйста, вот он, единственный терминал iBox в городе
M-Audio
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:22
M-Audio Да не смотрите Вы в ту карту в мобильном приложении. Ричарда Уильямсона за такие штуки из Эппла уволили, а того кто составлял карту в Моне нужно не только выгнать, а еще и руки поотрывать - столько чуши в ГИС-продукте я уже давно не видел. По сути вопроса - не особо сразу, через секунд 20 заходят. Бесплатно.
Poleg
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Додано: Суб 24 бер, 2018 01:01
novichok написав:
23 марта выплата процентов по депозиту. На 21.00 их нет на указанной карте. Так должно быть?
Зашли в 10 утра
maxim2014
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Додано: Суб 24 бер, 2018 05:49
Фантом написав: Vorlon написав: anikola13
Наложку в том числе?
Нет. Только услуги НП.
Наложка - это банальный перевод, а шел как оплата услуг. Вот и начали прикрывать. Первый Ощад...
anikola13
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Додано: Суб 24 бер, 2018 11:00
Получил бумажный Договор. Мокрая печать Универсал банка с ЭДРПОУ и ПОДПИСЬ сотрудника. Наклейки с монокотом.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Суб 24 бер, 2018 11:28
BBC написав:
Получил бумажный Договор. Мокрая печать Универсал банка с ЭДРПОУ и ПОДПИСЬ сотрудника. Наклейки с монокотом.
Сколько это по времени заняло? Ходили в отделение или прислали?
Ratatui
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Додано: Суб 24 бер, 2018 11:45
Ratatui написав: BBC написав:
Получил бумажный Договор. Мокрая печать Универсал банка с ЭДРПОУ и ПОДПИСЬ сотрудника. Наклейки с монокотом.
Сколько это по времени заняло? Ходили в отделение или прислали?
1,5 мес прислали Новой почтой
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Додано: Суб 24 бер, 2018 12:14
BBC написав: Ratatui написав: BBC написав:
Получил бумажный Договор. Мокрая печать Универсал банка с ЭДРПОУ и ПОДПИСЬ сотрудника. Наклейки с монокотом.
Сколько это по времени заняло? Ходили в отделение или прислали?
1,5 мес прислали Новой почтой
Они походу всем в один день отправили... мне за месяц пришёл.
maxim2014
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Додано: Суб 24 бер, 2018 12:16
maxim2014 написав: novichok написав:
23 марта выплата процентов по депозиту. На 21.00 их нет на указанной карте. Так должно быть?
Зашли в 10 утра
а моих еще нет. сказали занимаются вопросом, за сорри бонус морозятся
novichok
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