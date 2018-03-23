а моих еще нет. сказали занимаются вопросом, за сорри бонус морозятся
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 бер, 2018 12:16
Додано: Суб 24 бер, 2018 18:15
Поддержка у Моно конечно трэш... Стандартные "почистите кэш, удалите данные приложения, проблема на стороне другого банка". Только когда 5 раз тыкнешь носом в очевидный глюк приложения, передают вопрос специалисту
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