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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 531532533534
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:16

  maxim2014 написав:
  novichok написав:23 марта выплата процентов по депозиту. На 21.00 их нет на указанной карте. Так должно быть?

Зашли в 10 утра

а моих еще нет. сказали занимаются вопросом, за сорри бонус морозятся
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:15

Поддержка у Моно конечно трэш... Стандартные "почистите кэш, удалите данные приложения, проблема на стороне другого банка". Только когда 5 раз тыкнешь носом в очевидный глюк приложения, передают вопрос специалисту :(
sola
 
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