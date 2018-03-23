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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 531532533534
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:16

  maxim2014 написав:
  novichok написав:23 марта выплата процентов по депозиту. На 21.00 их нет на указанной карте. Так должно быть?

Зашли в 10 утра

а моих еще нет. сказали занимаются вопросом, за сорри бонус морозятся
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:15

Поддержка у Моно конечно трэш... Стандартные "почистите кэш, удалите данные приложения, проблема на стороне другого банка". Только когда 5 раз тыкнешь носом в очевидный глюк приложения, передают вопрос специалисту :(
sola
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 18:45

  sola написав:Поддержка у Моно конечно трэш... Стандартные "почистите кэш, удалите данные приложения, проблема на стороне другого банка". Только когда 5 раз тыкнешь носом в очевидный глюк приложения, передают вопрос специалисту :(

Коли ви до лікаря звертаєтесь, вас одразу на операційний стіл везуть чи все ж спочатку обстежують?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:01

Хаха

Моня решил напомнить почему рассрочка от монобанка выгоднее...
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:02

Re: Monobank

klug написав:
  sola написав:Поддержка у Моно конечно трэш... Стандартные "почистите кэш, удалите данные приложения, проблема на стороне другого банка". Только когда 5 раз тыкнешь носом в очевидный глюк приложения, передают вопрос специалисту :(

Коли ви до лікаря звертаєтесь, вас одразу на операційний стіл везуть чи все ж спочатку обстежують?


Не сразу: в туалет сходить просят, клизму ставят...
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:04

Re: Monobank

  WachtAmRhein написав:Моня решил напомнить почему рассрочка от монобанка выгоднее...

... чего?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:04

  BBC написав:Получил бумажный Договор. Мокрая печать Универсал банка с ЭДРПОУ и ПОДПИСЬ сотрудника. Наклейки с монокотом.


а у этого сотрудника есть доверенность от председателя правления на подписания такого типа договоров?
если у вас договор закочен с председателем правлдения то там и подпись должна быть председателя правления и как следствие главная печать банка ... чья стоит подпись с тем вы и заключали договор .. если там подпись Васи Пупкина то у Васи пупки ндолна быть доверенность которая указывается в договоре о праве подписывать такие договоры от мимени банка .. если ее нет - то хоть мокрая печать там хоть невысохшая - это филькина грамота.
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 19:15

  chipmunk написав:
  WachtAmRhein написав:Моня решил напомнить почему рассрочка от монобанка выгоднее...

... чего?


Не говорят, просто приведены 3 причины почему рассрочка от монобанка выгоднее. Такой маркетинговый ход, рассрочка выгоднее, а выгоднее чего — хз.
WachtAmRhein
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