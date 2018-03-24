Поддержка у Моно конечно трэш... Стандартные "почистите кэш, удалите данные приложения, проблема на стороне другого банка". Только когда 5 раз тыкнешь носом в очевидный глюк приложения, передают вопрос специалисту
sola написав:Поддержка у Моно конечно трэш... Стандартные "почистите кэш, удалите данные приложения, проблема на стороне другого банка". Только когда 5 раз тыкнешь носом в очевидный глюк приложения, передают вопрос специалисту
Коли ви до лікаря звертаєтесь, вас одразу на операційний стіл везуть чи все ж спочатку обстежують?
sola написав:Поддержка у Моно конечно трэш... Стандартные "почистите кэш, удалите данные приложения, проблема на стороне другого банка". Только когда 5 раз тыкнешь носом в очевидный глюк приложения, передают вопрос специалисту
Коли ви до лікаря звертаєтесь, вас одразу на операційний стіл везуть чи все ж спочатку обстежують?
Не сразу: в туалет сходить просят, клизму ставят...
BBC написав:Получил бумажный Договор. Мокрая печать Универсал банка с ЭДРПОУ и ПОДПИСЬ сотрудника. Наклейки с монокотом.
а у этого сотрудника есть доверенность от председателя правления на подписания такого типа договоров? если у вас договор закочен с председателем правлдения то там и подпись должна быть председателя правления и как следствие главная печать банка ... чья стоит подпись с тем вы и заключали договор .. если там подпись Васи Пупкина то у Васи пупки ндолна быть доверенность которая указывается в договоре о праве подписывать такие договоры от мимени банка .. если ее нет - то хоть мокрая печать там хоть невысохшая - это филькина грамота.
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