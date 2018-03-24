а копію самої довіреності вони теж Вам надіслали?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 бер, 2018 20:43
Додано: Суб 24 бер, 2018 20:51
Re: Monobank
Для "mobile only" они и так сделали невозможное. А еще монокотов прислали
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 24 бер, 2018 22:16
после обновы Моня стал запрашивать сvc/cvv при пополнении с подвязанных карт
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Додано: Суб 24 бер, 2018 22:18
Живоглоты,неудобства
мож перепривязать? с комуналью помогло было.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 24 бер, 2018 22:22
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Додано: Суб 24 бер, 2018 22:24
IMPRINTERхотя проверил с погорельца по-старому (без лишних 3-х).Обнова Живоглотная
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 24 бер, 2018 22:25
в старой версии еще без свв
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Додано: Суб 24 бер, 2018 22:27
IMPRINTER 1.13.0-мопо
по ссыле (новой фиче) просит,ясное дело-аналог сендманей примата
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 24 бер, 2018 22:30, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 24 бер, 2018 22:29
Мизантрóп
я говорю про свв, а не про 3д ... у Аллы вообще нет 3дв природе ... раньше с подвязанных карт вообще ничего вводить не надо было .. тока сумму .. а щас еще свв надо теперь после обновы.
з.ы речь не о ссылке ... а о прямом припоплнении с подвязанной карты - на втором шаге просит свв ввести .. на третьем сумму
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Додано: Суб 24 бер, 2018 22:31
Тю думал все просят уже 3 цифры....
у меня с 3Д ток газмяс зарплатный проверить смогу 30.03
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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