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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 533534535536>
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:43

  BBC написав:IMPRINTER
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а копію самої довіреності вони теж Вам надіслали?
YaVI
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 20:51

Re: Monobank

  YaVI написав:а копію самої довіреності вони теж Вам надіслали?

Для "mobile only" они и так сделали невозможное. А еще монокотов прислали
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Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:16

после обновы Моня стал запрашивать сvc/cvv при пополнении с подвязанных карт
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:18

  IMPRINTER написав:после обновы Моня стал запрашивать сvc/cvv при пополнении с подвязанных карт

Живоглоты,неудобства :(
мож перепривязать? с комуналью помогло было.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:22

  Мизантрóп написав:
  IMPRINTER написав:после обновы Моня стал запрашивать сvc/cvv при пополнении с подвязанных карт

Живоглоты,неудобства :(
мож перепривязать? с комуналью помогло было.


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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:24

IMPRINTERхотя проверил с погорельца по-старому (без лишних 3-х).Обнова Живоглотная
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:25

  Мизантрóп написав:IMPRINTERхотя проверил с погорельца по-старому (без лишних 3-х).Обнова Живоглотная


в старой версии еще без свв
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:27

IMPRINTER 1.13.0-мопо
по ссыле (новой фиче) просит,ясное дело-аналог сендманей примата
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 24 бер, 2018 22:30, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:29

Мизантрóп

проверил с погорельца по-старому (без лишних 3-х).Обнова Живоглотная


я говорю про свв, а не про 3д ... у Аллы вообще нет 3дв природе ... раньше с подвязанных карт вообще ничего вводить не надо было .. тока сумму .. а щас еще свв надо теперь после обновы.

з.ы речь не о ссылке ... а о прямом припоплнении с подвязанной карты - на втором шаге просит свв ввести .. на третьем сумму
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:31

  IMPRINTER написав:Мизантрóп

проверил с погорельца по-старому (без лишних 3-х).Обнова Живоглотная


я говорю про свв, а не про 3д ... у Аллы вообще нет 3дв природе ... раньше с подвязанных карт вообще ничего вводить не надо было .. тока сумму .. а щас еще свв надо теперь после обновы

Тю думал все просят уже 3 цифры....
у меня с 3Д ток газмяс зарплатный проверить смогу 30.03
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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