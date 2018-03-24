Мизантрóп
С подвяза свв моня просит для всех карт не зависимо с 3д они или без. Запррса на 3д нет.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 22:38
Мизантрóп
С подвяза свв моня просит для всех карт не зависимо с 3д они или без. Запррса на 3д нет.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 22:44
IMPRINTER ну так я ща перевел с привязанной в октябре погорельца нажавши 100 отправить готово.
без 3DS и без СVС2 как и всегда ранее.Обнова стоит Живоглотная.Чет не доганяю.Думал СVС2 погорельца запросит (***) - не просил Живоглот.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 24 бер, 2018 22:49
Может дело не в обнове, а то, что у токенов, по которым проводится повторная операция, есть срок действия. А cvv запрещено запоминать по закону.
Например, может, если проводить операцию по карте раз в месяц, то cvv не требуется, а если месяц с последнего перевода уже прошёл, то нужно заново вводить. Это пркдположения
Додано: Суб 24 бер, 2018 22:52
safonovstanislav хз,возможно.Их девы в курсе...Я каждый день гоняю 5 монь с той картой
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 24 бер, 2018 22:53
safonovstanislav
да не по всем ) странно )
с Конкорда раньше не просило ... щас просит ...
карту вязвал неделю назад .. еще вчера переводил - свв не просило .. сегодня просит ... именно после обновы ... до обновы не просило
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Додано: Нед 25 бер, 2018 13:32
Re: Monobank
Активирована 150-тысячная карта
Додано: Нед 25 бер, 2018 14:06
Додано: Нед 25 бер, 2018 14:17
Додано: Нед 25 бер, 2018 14:19
И кассиры тоже полюбому давно с моней сидят
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Додано: Нед 25 бер, 2018 14:34
я моней тока в аптеке/больнице свинорылю за 7%, для супермаркета или универсал или эксим в 5%
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