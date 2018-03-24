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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 533534535536
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:38

Мизантрóп

С подвяза свв моня просит для всех карт не зависимо с 3д они или без. Запррса на 3д нет.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:44

IMPRINTER ну так я ща перевел с привязанной в октябре погорельца нажавши 100 :arrow: отправить :arrow: готово.
без 3DS и без СVС2 как и всегда ранее.Обнова стоит Живоглотная.Чет не доганяю.Думал СVС2 погорельца запросит (***) - не просил Живоглот.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:49

  Мизантрóп написав:IMPRINTER ну так я ща перевел с привязанной в октябре погорельца нажавши 100 :arrow: отправить :arrow: готово.
без 3DS и без СVС2 как и всегда ранее.Обнова стоит Живоглотная.Чет не доганяю.Думал СVС2 погорельца запросит (***) - не просил Живоглот.

Может дело не в обнове, а то, что у токенов, по которым проводится повторная операция, есть срок действия. А cvv запрещено запоминать по закону.
Например, может, если проводить операцию по карте раз в месяц, то cvv не требуется, а если месяц с последнего перевода уже прошёл, то нужно заново вводить. Это пркдположения
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:52

safonovstanislav хз,возможно.Их девы в курсе...Я каждый день гоняю 5 монь с той картой
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 22:53

safonovstanislav

да не по всем ) странно )
с Конкорда раньше не просило ... щас просит ...
карту вязвал неделю назад .. еще вчера переводил - свв не просило .. сегодня просит ... именно после обновы ... до обновы не просило

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Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 13:32

Re: Monobank

Активирована 150-тысячная карта :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:06

  Vorlon написав:Активирована 150-тысячная карта :)


Вчера в Сильпо чувак передо мной рассчитывался моней на 3500, а за ним я такой тоже с моней и файликом с сертификатами бильше...

Концентрация свинорылов растёт.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:17

  WachtAmRhein написав:
  Vorlon написав:Активирована 150-тысячная карта :)


Вчера в Сильпо чувак передо мной рассчитывался моней на 3500, а за ним я такой тоже с моней и файликом с сертификатами бильше...

Концентрация свинорылов растёт.


А у гороха нервы расшатываются. :D
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:19

  WachtAmRhein написав:
  Vorlon написав:Активирована 150-тысячная карта :)


Вчера в Сильпо чувак передо мной рассчитывался моней на 3500, а за ним я такой тоже с моней и файликом с сертификатами бильше...

Концентрация свинорылов растёт.

И кассиры тоже полюбому давно с моней сидят :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:34

  WachtAmRhein написав:
  Vorlon написав:Активирована 150-тысячная карта :)


Вчера в Сильпо чувак передо мной рассчитывался моней на 3500, а за ним я такой тоже с моней и файликом с сертификатами бильше...

Концентрация свинорылов растёт.


я моней тока в аптеке/больнице свинорылю за 7%, для супермаркета или универсал или эксим в 5%
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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  #<1 ... 533534535536
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