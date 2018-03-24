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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 бер, 2018 14:58
Свинорыльство за 2-3% - это не свинорыльство, а нищебродство
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mustbe
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Додано: Нед 25 бер, 2018 15:14
mustbe написав:
Свинорыльство за 2-3% - это не свинорыльство, а нищебродство
Якщо чистими і раз в місяць то це 24-36% річних.
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