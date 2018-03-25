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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 534535536537
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 14:58

Свинорыльство за 2-3% - это не свинорыльство, а нищебродство
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:14

  mustbe написав:Свинорыльство за 2-3% - это не свинорыльство, а нищебродство

Якщо чистими і раз в місяць то це 24-36% річних.
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:08

  mustbe написав:Свинорыльство за 2-3% - это не свинорыльство, а нищебродство

Вот так как раз обычно и говорят нищеброды :mrgreen: .
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lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:10

  lov2108 написав:
  mustbe написав:Свинорыльство за 2-3% - это не свинорыльство, а нищебродство

Вот так как раз обычно и говорят нищеброды :mrgreen: .


Пополняя телефон в терминале.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 21:50

Платить деньгами за пополнение-моветон.))
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 07:43

  guntherhouse777 написав:Платить деньгами за пополнение-моветон.))

Ага, а перед этим ещё в банкомате очередь выстоять ))
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 07:50

Re: Monobank

Нє, круто на укрпошті, 20-23числа ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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