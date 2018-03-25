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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 бер, 2018 14:58
Свинорыльство за 2-3% - это не свинорыльство, а нищебродство
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mustbe
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Додано: Нед 25 бер, 2018 15:14
mustbe написав:
Свинорыльство за 2-3% - это не свинорыльство, а нищебродство
Якщо чистими і раз в місяць то це 24-36% річних.
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:08
mustbe написав:
Свинорыльство за 2-3% - это не свинорыльство, а нищебродство
Вот так как раз обычно и говорят нищеброды
.
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lov2108
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:10
lov2108 написав: mustbe написав:
Свинорыльство за 2-3% - это не свинорыльство, а нищебродство
Вот так как раз обычно и говорят нищеброды
.
Пополняя телефон в терминале.
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WachtAmRhein
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Додано: Нед 25 бер, 2018 21:50
Платить деньгами за пополнение-моветон.))
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guntherhouse777
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Додано: Пон 26 бер, 2018 07:43
guntherhouse777 написав:
Платить деньгами за пополнение-моветон.))
Ага, а перед этим ещё в банкомате очередь выстоять ))
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kreuz
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Додано: Пон 26 бер, 2018 07:50
Нє, круто на укрпошті, 20-23числа
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Пон 26 бер, 2018 10:21
Подскажите,
если на конец первого месяца задолженность на карте допустим 10000, во втором месяце пополнил на 5000 и на конец второго месяца задолженность 5000, то 3,2 процента платить буду с какой суммы? С 10 тыс или 5 тыс?
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bmwbmw
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Додано: Пон 26 бер, 2018 10:47
bmwbmw написав:
Подскажите,
если на конец первого месяца задолженность на карте допустим 10000, во втором месяце пополнил на 5000 и на конец второго месяца задолженность 5000, то 3,2 процента платить буду с какой суммы? С 10 тыс или 5 тыс?
c 10.
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yuri1978
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Додано: Пон 26 бер, 2018 11:05
yuri1978 написав: bmwbmw написав:
Подскажите,
если на конец первого месяца задолженность на карте допустим 10000, во втором месяце пополнил на 5000 и на конец второго месяца задолженность 5000, то 3,2 процента платить буду с какой суммы? С 10 тыс или 5 тыс?
c 10.
Уже 300 раз обсуждали. Проценты платятся ежедневно по ставке. Поэтому день, когда карта пополнилась на 5 тыс. будет последним днем когда проценты платить с 10ти.
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Poleg
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