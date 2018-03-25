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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:47
Poleg написав: yuri1978 написав: bmwbmw написав:
Подскажите,
если на конец первого месяца задолженность на карте допустим 10000, во втором месяце пополнил на 5000 и на конец второго месяца задолженность 5000, то 3,2 процента платить буду с какой суммы? С 10 тыс или 5 тыс?
c 10.
Уже 300 раз обсуждали. Проценты платятся ежедневно по ставке. Поэтому день, когда карта пополнилась на 5 тыс. будет последним днем когда проценты платить с 10ти.
Если пополнить на 5000 31.03, то все правильно, за февраль будет платить с 10т. Что не так именно в этом случае?
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Додано: Пон 26 бер, 2018 16:28
Подскажите есть ли у кого успешные случаи, когда изначальный нулевой лимит в итоге повысили? после использования карты, или без шансов?
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gonzo
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Додано: Пон 26 бер, 2018 16:40
gonzo, знакомый студенческого возраста начал пользоваться картой с открытия бета-теста. Кредитный лимит не дали ни до получения карты, ни после. Периодически подавал заявки на поднятие лимита — отказ.
Пользовался картой и вот в январе-феврале сумел поднять лимит до 3 тысяч гривен, но у него было основание — хороший рейтинг нарисовало УБКИ.
ps В кредитной истории у него были очень давние просрочки.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 16:47
gonzo написав:
Подскажите есть ли у кого успешные случаи, когда изначальный нулевой лимит в итоге повысили? после использования карты, или без шансов?
При реєстрації обіцяли 50к, видали з 0. Відправив запит на підвищення - видали, скільки просив, а згодом ще й підвищили. Тисячі факторів...
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