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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 535536537538
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 11:47

Re: Monobank

Poleg написав:
  yuri1978 написав:
  bmwbmw написав:Подскажите,
если на конец первого месяца задолженность на карте допустим 10000, во втором месяце пополнил на 5000 и на конец второго месяца задолженность 5000, то 3,2 процента платить буду с какой суммы? С 10 тыс или 5 тыс?

c 10.

Уже 300 раз обсуждали. Проценты платятся ежедневно по ставке. Поэтому день, когда карта пополнилась на 5 тыс. будет последним днем когда проценты платить с 10ти.

Если пополнить на 5000 31.03, то все правильно, за февраль будет платить с 10т. Что не так именно в этом случае?
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:28

Re: Monobank

Подскажите есть ли у кого успешные случаи, когда изначальный нулевой лимит в итоге повысили? после использования карты, или без шансов?
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:40

Re: Monobank

gonzo, знакомый студенческого возраста начал пользоваться картой с открытия бета-теста. Кредитный лимит не дали ни до получения карты, ни после. Периодически подавал заявки на поднятие лимита — отказ.
Пользовался картой и вот в январе-феврале сумел поднять лимит до 3 тысяч гривен, но у него было основание — хороший рейтинг нарисовало УБКИ.

ps В кредитной истории у него были очень давние просрочки.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 16:47

  gonzo написав:Подскажите есть ли у кого успешные случаи, когда изначальный нулевой лимит в итоге повысили? после использования карты, или без шансов?

При реєстрації обіцяли 50к, видали з 0. Відправив запит на підвищення - видали, скільки просив, а згодом ще й підвищили. Тисячі факторів...
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klug
 
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  #<1 ... 535536537538
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