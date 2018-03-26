|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:47
Poleg написав: yuri1978 написав: bmwbmw написав:
Подскажите,
если на конец первого месяца задолженность на карте допустим 10000, во втором месяце пополнил на 5000 и на конец второго месяца задолженность 5000, то 3,2 процента платить буду с какой суммы? С 10 тыс или 5 тыс?
c 10.
Уже 300 раз обсуждали. Проценты платятся ежедневно по ставке. Поэтому день, когда карта пополнилась на 5 тыс. будет последним днем когда проценты платить с 10ти.
Если пополнить на 5000 31.03, то все правильно, за февраль будет платить с 10т. Что не так именно в этом случае?
-
Lazer88
-
-
- Повідомлень: 25
- З нами з: 22.04.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:28
Подскажите есть ли у кого успешные случаи, когда изначальный нулевой лимит в итоге повысили? после использования карты, или без шансов?
-
gonzo
-
-
- Повідомлень: 81
- З нами з: 05.01.17
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:40
gonzo, знакомый студенческого возраста начал пользоваться картой с открытия бета-теста. Кредитный лимит не дали ни до получения карты, ни после. Периодически подавал заявки на поднятие лимита — отказ.
Пользовался картой и вот в январе-феврале сумел поднять лимит до 3 тысяч гривен, но у него было основание — хороший рейтинг нарисовало УБКИ.
ps В кредитной истории у него были очень давние просрочки.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 16:47
gonzo написав:
Подскажите есть ли у кого успешные случаи, когда изначальный нулевой лимит в итоге повысили? после использования карты, или без шансов?
При реєстрації обіцяли 50к, видали з 0. Відправив запит на підвищення - видали, скільки просив, а згодом ще й підвищили. Тисячі факторів...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2088
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 153 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 18:25
klug написав: gonzo написав:
Подскажите есть ли у кого успешные случаи, когда изначальный нулевой лимит в итоге повысили? после использования карты, или без шансов?
При реєстрації обіцяли 50к, видали з 0. Відправив запит на підвищення - видали, скільки просив, а згодом ще й підвищили. Тисячі факторів...
то є правда
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 1407
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 19:42
gonzo написав:
Подскажите есть ли у кого успешные случаи, когда изначальный нулевой лимит в итоге повысили? после использования карты, или без шансов?
Мой друг - конкретный спонсор. из тех, кто в вечных долгах. Грейс не признает. Пумба, примат- эти кредитки в пуле у него. моню дали без кредлимита. Он расстроился. Настоял, чтобы забрал карту и попросил.
дали 5К.
Пс. В этом месяце он забыл выбрать категории, говорит, что то КБ не начисляется. Я сильнее расстроился, чем он.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3083
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:06
guntherhouse777 написав: gonzo написав:
Подскажите есть ли у кого успешные случаи, когда изначальный нулевой лимит в итоге повысили? после использования карты, или без шансов?
Мой друг - конкретный спонсор. из тех, кто в вечных долгах. Грейс не признает. Пумба, примат- эти кредитки в пуле у него. моню дали без кредлимита. Он расстроился. Настоял, чтобы забрал карту и попросил.
дали 5К.
Пс. В этом месяце он забыл выбрать категории, говорит, что то КБ не начисляется. Я сильнее расстроился, чем он.
Прям меценат какой-то.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5322
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 476 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:17
Мабуть в кожного грейсовика має бути парочка друзів-спонсорів...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 7738
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 464 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:21
chipmunk написав:
Мабуть в кожного грейсовика має бути парочка друзів-спонсорів...
Приведи друга-спонсора и получай бонус за каждый день просрочки его платежа
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 1484
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|