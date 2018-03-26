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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 536537538539
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:32

  Ratatui написав:
  guntherhouse777 написав:
  gonzo написав:Подскажите есть ли у кого успешные случаи, когда изначальный нулевой лимит в итоге повысили? после использования карты, или без шансов?

Мой друг - конкретный спонсор. из тех, кто в вечных долгах. Грейс не признает. Пумба, примат- эти кредитки в пуле у него. моню дали без кредлимита. Он расстроился. Настоял, чтобы забрал карту и попросил.
дали 5К.
Пс. В этом месяце он забыл выбрать категории, говорит, что то КБ не начисляется. Я сильнее расстроился, чем он.


Прям меценат какой-то.

Да не говорите.
Как он получил карту , пошел снял немного нала с карты- говорит мне.

Пришло предложение перекредитоваться на Пумб (Это и увеличение грейса и кредлимита) - не воспользовался.
Получил в январе , тогда же были траты- погасил все в конце того же января.
Уж и тлумачил, и корил-все без толку.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:36

mihasik на днях читал https://www.kmu.gov.ua/ua/news/avtomati ... ocpolitiki
если в мае ,при назначении неотопительной берут 3 и 4 кварт 2017-го,то в октябре возьмут 1-2 кварт 2018-го.
лето = 2-3 кварталы :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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