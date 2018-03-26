Ratatui написав:guntherhouse777 написав:
Мой друг - конкретный спонсор. из тех, кто в вечных долгах. Грейс не признает. Пумба, примат- эти кредитки в пуле у него. моню дали без кредлимита. Он расстроился. Настоял, чтобы забрал карту и попросил.
дали 5К.
Пс. В этом месяце он забыл выбрать категории, говорит, что то КБ не начисляется. Я сильнее расстроился, чем он.
Прям меценат какой-то.
Да не говорите.
Как он получил карту , пошел снял немного нала с карты- говорит мне.
Пришло предложение перекредитоваться на Пумб (Это и увеличение грейса и кредлимита) - не воспользовался.
Получил в январе , тогда же были траты- погасил все в конце того же января.
Уж и тлумачил, и корил-все без толку.