Monobank
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Додано: Пон 26 бер, 2018 22:32
Ratatui написав: guntherhouse777 написав: gonzo написав:
Подскажите есть ли у кого успешные случаи, когда изначальный нулевой лимит в итоге повысили? после использования карты, или без шансов?
Мой друг - конкретный спонсор. из тех, кто в вечных долгах. Грейс не признает. Пумба, примат- эти кредитки в пуле у него. моню дали без кредлимита. Он расстроился. Настоял, чтобы забрал карту и попросил.
дали 5К.
Пс. В этом месяце он забыл выбрать категории, говорит, что то КБ не начисляется. Я сильнее расстроился, чем он.
Прям меценат какой-то.
Да не говорите.
Как он получил карту , пошел снял немного нала с карты- говорит мне.
Пришло предложение перекредитоваться на Пумб (Это и увеличение грейса и кредлимита) - не воспользовался.
Получил в январе , тогда же были траты- погасил все в конце того же января.
Уж и тлумачил, и корил-все без толку.
guntherhouse777
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Додано: Пон 26 бер, 2018 22:36
mihasik
на днях читал
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/avtomati ... ocpolitiki
если в мае ,при назначении неотопительной берут 3 и 4 кварт 2017-го,то в октябре возьмут 1-2 кварт 2018-го.
лето = 2-3 кварталы
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: Вів 27 бер, 2018 08:28
Странно,два раза берут 3~ий квартал. Отопительный 2017 брали 2и3 и не отопительный 2018 берут 3и4...Всегда так было?я просто только оформил в январе,не знаю.
mihasik
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Додано: Вів 27 бер, 2018 09:16
Есть ли информация по увеличению кешбека или привязки его к лимиту? Есть у моно в планах загодя сообщать о будущих категориях кешбека? Спасибо!
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Додано: Вів 27 бер, 2018 09:19
hamster bear написав:
Есть ли информация по увеличению кешбека или привязки его к лимиту? Есть у моно в планах загодя сообщать о будущих категориях кешбека? Спасибо!
Здесь представителя нет.
Ratatui
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Додано: Вів 27 бер, 2018 09:22
Ratatui написав: hamster bear написав:
Есть ли информация по увеличению кешбека или привязки его к лимиту? Есть у моно в планах загодя сообщать о будущих категориях кешбека? Спасибо!
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есть , только демо-версия - почитать
никому не верю
sens
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Додано: Вів 27 бер, 2018 09:31
sens написав: Ratatui написав: hamster bear написав:
Есть ли информация по увеличению кешбека или привязки его к лимиту? Есть у моно в планах загодя сообщать о будущих категориях кешбека? Спасибо!
Здесь представителя нет.
есть , только демо-версия - почитать
Ну или офрмить пару-тройку карт, чтобы хотя бы пару тысяч выбирать на КБю
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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