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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 537538539540>
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:32

  Ratatui написав:
  guntherhouse777 написав:
  gonzo написав:Подскажите есть ли у кого успешные случаи, когда изначальный нулевой лимит в итоге повысили? после использования карты, или без шансов?

Мой друг - конкретный спонсор. из тех, кто в вечных долгах. Грейс не признает. Пумба, примат- эти кредитки в пуле у него. моню дали без кредлимита. Он расстроился. Настоял, чтобы забрал карту и попросил.
дали 5К.
Пс. В этом месяце он забыл выбрать категории, говорит, что то КБ не начисляется. Я сильнее расстроился, чем он.


Прям меценат какой-то.

Да не говорите.
Как он получил карту , пошел снял немного нала с карты- говорит мне.

Пришло предложение перекредитоваться на Пумб (Это и увеличение грейса и кредлимита) - не воспользовался.
Получил в январе , тогда же были траты- погасил все в конце того же января.
Уж и тлумачил, и корил-все без толку.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:36

mihasik на днях читал https://www.kmu.gov.ua/ua/news/avtomati ... ocpolitiki
если в мае ,при назначении неотопительной берут 3 и 4 кварт 2017-го,то в октябре возьмут 1-2 кварт 2018-го.
лето = 2-3 кварталы :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 08:28

  Мизантрóп написав:mihasik на днях читал https://www.kmu.gov.ua/ua/news/avtomati ... ocpolitiki
если в мае ,при назначении неотопительной берут 3 и 4 кварт 2017-го,то в октябре возьмут 1-2 кварт 2018-го.
лето = 2-3 кварталы :wink:

Странно,два раза берут 3~ий квартал. Отопительный 2017 брали 2и3 и не отопительный 2018 берут 3и4...Всегда так было?я просто только оформил в январе,не знаю.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:16

Re: Monobank

Есть ли информация по увеличению кешбека или привязки его к лимиту? Есть у моно в планах загодя сообщать о будущих категориях кешбека? Спасибо!
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:19

  hamster bear написав:Есть ли информация по увеличению кешбека или привязки его к лимиту? Есть у моно в планах загодя сообщать о будущих категориях кешбека? Спасибо!


Здесь представителя нет.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:22

  Ratatui написав:
  hamster bear написав:Есть ли информация по увеличению кешбека или привязки его к лимиту? Есть у моно в планах загодя сообщать о будущих категориях кешбека? Спасибо!


Здесь представителя нет.

есть , только демо-версия - почитать 8)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:31

  sens написав:
  Ratatui написав:
  hamster bear написав:Есть ли информация по увеличению кешбека или привязки его к лимиту? Есть у моно в планах загодя сообщать о будущих категориях кешбека? Спасибо!


Здесь представителя нет.

есть , только демо-версия - почитать 8)


Ну или оформить пару-тройку карт, чтобы хотя бы пару тысяч выбирать на КБ.
Востаннє редагувалось hamster bear в Вів 27 бер, 2018 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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hamster bear
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:52

  hamster bear написав:Ну или офрмить пару-тройку карт, чтобы хотя бы пару тысяч выбирать на КБ.

Хотя бы? У вас постоянная необходимость в таких больших тратах? А не проще ли не тратить столько? Намного выгоднее :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:56

  Vorlon написав:
  hamster bear написав:Ну или офрмить пару-тройку карт, чтобы хотя бы пару тысяч выбирать на КБ.

Хотя бы? У вас постоянная необходимость в таких больших тратах? А не проще ли не тратить столько? Намного выгоднее :)


Может это кассир АТБ ? :lol:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:04

  Vorlon написав:
  hamster bear написав:Ну или офрмить пару-тройку карт, чтобы хотя бы пару тысяч выбирать на КБ.

Хотя бы? У вас постоянная необходимость в таких больших тратах? А не проще ли не тратить столько? Намного выгоднее :)


Вы серьезно? ) С таким уже успехом могу посоветовать вам купить качественную обувь/одежду, сходить в кино, питаться натуральными продуктами, не отказывать себе в гастровпечатлениях, путешествовать изредка, пригласить девушку в театр и тд. Ну или не экономить себе, жене и детях )Три карты "моно" к примеру дают возможность получить 1500 грн в месяц (минус налог), 18 000 в год при прочих равных.

П.С. Жизнь человека разумного не измеряется рентабельностью. Выгоднее всего выбрать лучший из миров по достижению совершеннолетия.
Востаннє редагувалось hamster bear в Вів 27 бер, 2018 10:09, всього редагувалось 1 раз.
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hamster bear
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