gonzo написав:Подскажите есть ли у кого успешные случаи, когда изначальный нулевой лимит в итоге повысили? после использования карты, или без шансов?
Мой друг - конкретный спонсор. из тех, кто в вечных долгах. Грейс не признает. Пумба, примат- эти кредитки в пуле у него. моню дали без кредлимита. Он расстроился. Настоял, чтобы забрал карту и попросил. дали 5К. Пс. В этом месяце он забыл выбрать категории, говорит, что то КБ не начисляется. Я сильнее расстроился, чем он.
Прям меценат какой-то.
Да не говорите. Как он получил карту , пошел снял немного нала с карты- говорит мне.
Пришло предложение перекредитоваться на Пумб (Это и увеличение грейса и кредлимита) - не воспользовался. Получил в январе , тогда же были траты- погасил все в конце того же января. Уж и тлумачил, и корил-все без толку.
hamster bear написав:Ну или офрмить пару-тройку карт, чтобы хотя бы пару тысяч выбирать на КБ.
Хотя бы? У вас постоянная необходимость в таких больших тратах? А не проще ли не тратить столько? Намного выгоднее
Вы серьезно? ) С таким уже успехом могу посоветовать вам купить качественную обувь/одежду, сходить в кино, питаться натуральными продуктами, не отказывать себе в гастровпечатлениях, путешествовать изредка, пригласить девушку в театр и тд. Ну или не экономить себе, жене и детях )Три карты "моно" к примеру дают возможность получить 1500 грн в месяц (минус налог), 18 000 в год при прочих равных.
П.С. Жизнь человека разумного не измеряется рентабельностью. Выгоднее всего выбрать лучший из миров по достижению совершеннолетия.
Востаннє редагувалось hamster bear в Вів 27 бер, 2018 10:09, всього редагувалось 1 раз.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.