ууу, наглый свинорыл. Бедняга Горох
Я тож закупил талбеток на 2 мес вперёд для всего подъезда
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 бер, 2018 10:07
Re: Monobank
ууу, наглый свинорыл. Бедняга Горох
Я тож закупил талбеток на 2 мес вперёд для всего подъезда
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 27 бер, 2018 10:13
Дя, я такой и мне хорошо ) В США 1% КБ по дефолту практически на всех оферах кредиток, кроме прдложений для совсем уж дефолтных потребителей.
Перестал пользоваться Приватовской карточкой по причне КБ у моно, да и лимит они быстрее и выше дают. Элементарное рациональное поведение. Думаю, через год практически все карточные предложние на рынке буду с КБ. Ну кроме Привата, Ощада и других госбегемотов.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
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