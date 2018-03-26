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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 537538539540
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:07

Re: Monobank

  hamster bear написав:...Три карты "моно"...

ууу, наглый свинорыл. Бедняга Горох :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Я тож закупил талбеток на 2 мес вперёд для всего подъезда :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:13

  clientage написав:
  hamster bear написав:...Три карты "моно"...

ууу, наглый свинорыл. Бедняга Горох :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Дя, я такой и мне хорошо ) В США 1% КБ по дефолту практически на всех оферах кредиток, кроме прдложений для совсем уж дефолтных потребителей.

Перестал пользоваться Приватовской карточкой по причне КБ у моно, да и лимит они быстрее и выше дают. Элементарное рациональное поведение. Думаю, через год практически все карточные предложние на рынке буду с КБ. Ну кроме Привата, Ощада и других госбегемотов.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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