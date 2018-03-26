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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 бер, 2018 10:07
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 27 бер, 2018 10:13
Дя, я такой и мне хорошо ) В США 1% КБ по дефолту практически на всех оферах кредиток, кроме прдложений для совсем уж дефолтных потребителей.
Перестал пользоваться Приватовской карточкой по причне КБ у моно, да и лимит они быстрее и выше дают. Элементарное рациональное поведение. Думаю, через год практически все карточные предложние на рынке буду с КБ. Ну кроме Привата, Ощада и других госбегемотов.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
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hamster bear
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Додано: Вів 27 бер, 2018 11:43
Коллеги, подскажите как оформить вторую карту моно (подойдёт без кред.лимита).Нужно второе устройство на базе Андроид или можно с одного?
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Vial
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Додано: Вів 27 бер, 2018 11:46
Vial написав:
Коллеги, подскажите как оформить вторую карту моно (подойдёт без кред.лимита).Нужно второе устройство на базе Андроид или можно с одного?
ага, щас... здесь бы уже у каждого второго было по 2-3 карты
нужен второй паспорт и ИНН
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Lost
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Додано: Вів 27 бер, 2018 11:48
Vial написав:
Коллеги, подскажите как оформить вторую карту моно (подойдёт без кред.лимита).Нужно второе устройство на базе Андроид или можно с одного?
У меня живет 3 карты на одном смарте. Надо только 3 реальных человека с № телефонов, паспортами и ИПН.
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lel
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Додано: Вів 27 бер, 2018 11:49
Востаннє редагувалось Vial
в Вів 27 бер, 2018 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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Vial
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Додано: Вів 27 бер, 2018 11:51
lel
Отлично! Подходит. Как ещё раз отснять документы? Второй раз загрузить приложение?
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Vial
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Додано: Вів 27 бер, 2018 11:57
Vial написав:lel
Отлично! Подходит. Как ещё раз отснять документы? Второй раз загрузить приложение?
Нажать Ещё/Выход и затем зайти, введя др. номер тел....
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 27 бер, 2018 12:09
Vial написав:lel
Отлично! Подходит. Как ещё раз отснять документы? Второй раз загрузить приложение?
1. Еще-Пригласить друга
2. Скопировать ссылку
3. Еще- Выход
4. Удалить приложение
5. Закачать по ссылке
6. Зайти с новым номером телефона
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Poleg
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Додано: Вів 27 бер, 2018 12:15
Poleg написав: Vial написав:lel
Отлично! Подходит. Как ещё раз отснять документы? Второй раз загрузить приложение?
1. Еще-Пригласить друга
2. Скопировать ссылку
3. Еще- Выход
4. Удалить приложение
5. Закачать по ссылке
6. Зайти с новым номером телефона
4. Я не удалял, правда и друга тада ещё низзя было пригласить
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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