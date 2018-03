Додано: Вів 27 бер, 2018 10:13

Дя, я такой и мне хорошо ) В США 1% КБ по дефолту практически на всех оферах кредиток, кроме прдложений для совсем уж дефолтных потребителей.



Дя, я такой и мне хорошо ) В США 1% КБ по дефолту практически на всех оферах кредиток, кроме прдложений для совсем уж дефолтных потребителей.

Перестал пользоваться Приватовской карточкой по причне КБ у моно, да и лимит они быстрее и выше дают. Элементарное рациональное поведение. Думаю, через год практически все карточные предложние на рынке буду с КБ. Ну кроме Привата, Ощада и других госбегемотов.

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.