RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 538539540541>
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:07

Re: Monobank

  hamster bear написав:...Три карты "моно"...

ууу, наглый свинорыл. Бедняга Горох :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Я тож закупил талбеток на 2 мес вперёд для всего подъезда :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24007
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 2696 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:13

  clientage написав:
  hamster bear написав:...Три карты "моно"...

ууу, наглый свинорыл. Бедняга Горох :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Дя, я такой и мне хорошо ) В США 1% КБ по дефолту практически на всех оферах кредиток, кроме прдложений для совсем уж дефолтных потребителей.

Перестал пользоваться Приватовской карточкой по причне КБ у моно, да и лимит они быстрее и выше дают. Элементарное рациональное поведение. Думаю, через год практически все карточные предложние на рынке буду с КБ. Ну кроме Привата, Ощада и других госбегемотов.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
Аватар користувача
 
Повідомлень: 388
З нами з: 05.03.13
Подякував: 55 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:43

Коллеги, подскажите как оформить вторую карту моно (подойдёт без кред.лимита).Нужно второе устройство на базе Андроид или можно с одного?
Vial
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2042
З нами з: 15.09.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:46

  Vial написав:Коллеги, подскажите как оформить вторую карту моно (подойдёт без кред.лимита).Нужно второе устройство на базе Андроид или можно с одного?

ага, щас... здесь бы уже у каждого второго было по 2-3 карты :mrgreen:
нужен второй паспорт и ИНН :mrgreen:
Lost
 
Повідомлень: 1077
З нами з: 07.02.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:48

  Vial написав:Коллеги, подскажите как оформить вторую карту моно (подойдёт без кред.лимита).Нужно второе устройство на базе Андроид или можно с одного?

У меня живет 3 карты на одном смарте. Надо только 3 реальных человека с № телефонов, паспортами и ИПН.
lel
 
Повідомлень: 1504
З нами з: 10.12.13
Подякував: 803 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:49

:arrow:
Востаннє редагувалось Vial в Вів 27 бер, 2018 11:52, всього редагувалось 1 раз.
Vial
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2042
З нами з: 15.09.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:51

lel
Отлично! Подходит. Как ещё раз отснять документы? Второй раз загрузить приложение?
Vial
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2042
З нами з: 15.09.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:57

  Vial написав:lel
Отлично! Подходит. Как ещё раз отснять документы? Второй раз загрузить приложение?

Нажать Ещё/Выход и затем зайти, введя др. номер тел....
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24007
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 2696 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:09

  Vial написав:lel
Отлично! Подходит. Как ещё раз отснять документы? Второй раз загрузить приложение?

1. Еще-Пригласить друга
2. Скопировать ссылку
3. Еще- Выход
4. Удалить приложение
5. Закачать по ссылке
6. Зайти с новым номером телефона
Poleg
 
Повідомлень: 149
З нами з: 23.03.12
Подякував: 9 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:15

  Poleg написав:
  Vial написав:lel
Отлично! Подходит. Как ещё раз отснять документы? Второй раз загрузить приложение?

1. Еще-Пригласить друга
2. Скопировать ссылку
3. Еще- Выход
4. Удалить приложение
5. Закачать по ссылке
6. Зайти с новым номером телефона

4. Я не удалял, правда и друга тада ещё низзя было пригласить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 24007
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1936 раз.
Подякували: 2696 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 538539540541>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, mephala, Poleg, sergio_bender і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5404)
27.03.2018 13:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.