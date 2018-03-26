Так не пробовал. Ставил на 3 разных смарта, а после получения карты перенес на один. Выхожу и захожу с новым номером и пином. По идее если зайти в Гуглпей с новым Гугл аккаутом то можно скачать новое приложение привязанное к новому Гугл аккаунту.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:16
Так не пробовал. Ставил на 3 разных смарта, а после получения карты перенес на один. Выхожу и захожу с новым номером и пином. По идее если зайти в Гуглпей с новым Гугл аккаутом то можно скачать новое приложение привязанное к новому Гугл аккаунту.
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:21
Насчет "госбегемотов" я бы не был столь категоричен. Ознакомьтесь, если еще не в курсе, с программой лояльности EXIM BONUS от Укрэксимбанка. На мой взгляд, она будет поинтереснее того, что предлагает Monobank (хоть программа Моно очень даже неплоха в сравнении с остальными).
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:53
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:58
Re: Monobank
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