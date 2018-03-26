RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 538539540541
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:16

  Vial написав:lel
Отлично! Подходит. Как ещё раз отснять документы? Второй раз загрузить приложение?

Так не пробовал. Ставил на 3 разных смарта, а после получения карты перенес на один. Выхожу и захожу с новым номером и пином. По идее если зайти в Гуглпей с новым Гугл аккаутом то можно скачать новое приложение привязанное к новому Гугл аккаунту.
lel
 
Повідомлень: 1504
З нами з: 10.12.13
Подякував: 803 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:21

  hamster bear написав: Думаю, через год практически все карточные предложние на рынке буду с КБ. Ну кроме Привата, Ощада и других госбегемотов.


Насчет "госбегемотов" я бы не был столь категоричен. Ознакомьтесь, если еще не в курсе, с программой лояльности EXIM BONUS от Укрэксимбанка. На мой взгляд, она будет поинтереснее того, что предлагает Monobank (хоть программа Моно очень даже неплоха в сравнении с остальными).
Anadonta
 
Повідомлень: 300
З нами з: 25.11.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:53

  Anadonta написав:EXIM BONUS

Хлам. Ну разве что у вас там миллионы лежат.
Vorlon
 
Повідомлень: 5505
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:58

Re: Monobank

  Vorlon написав:Хлам. Ну разве что у вас там миллионы лежат.

Хлам в любом случае. Зато человек по всем веткам ходит и пиарит их платину. Видимо не понимая, что лучше оформить две мони и получить те же но живые деньги, а не фантики от эксима. Фантики в моне можно и в бильше набрать.
Poleg
 
Повідомлень: 149
З нами з: 23.03.12
Подякував: 9 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 538539540541
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, mephala, Poleg, sergio_bender, sola, Vorlon, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5404)
27.03.2018 13:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.