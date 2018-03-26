Додано: Вів 27 бер, 2018 13:11

Poleg написав: Vorlon написав: Хлам. Ну разве что у вас там миллионы лежат. Хлам. Ну разве что у вас там миллионы лежат.

Хлам в любом случае. Зато человек по всем веткам ходит и пиарит их платину. Видимо не понимая, что лучше оформить две мони и получить те же но живые деньги, а не фантики от эксима. Фантики в моне можно и в бильше набрать. Хлам в любом случае. Зато человек по всем веткам ходит и пиарит их платину. Видимо не понимая, что лучше оформить две мони и получить те же но живые деньги, а не фантики от эксима. Фантики в моне можно и в бильше набрать.

есть категория клиентов которые не юзают кредитную линию банка. знаете где есть лучше кешбек за свои?грейс кредитки добавляет не более 2,5% к кешбеку (2,5% это если грейс два месяца и альтенативно хранить деньги под 15%, но реально добавка будет около 1,5%). так что если у вас 2% на все за кредитные и 5% на все за свои то выбор как бы очевиден. конечно если свинорылить только по категориям то тут только карта мони но если начать платить все в подряд то эксим вполне ниче.ну и платность карты тоже не однозначна - кто ездит за границу то не будет отдельно покупать страховку.