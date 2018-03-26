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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 бер, 2018 12:16
Vial написав:lel
Отлично! Подходит. Как ещё раз отснять документы? Второй раз загрузить приложение?
Так не пробовал. Ставил на 3 разных смарта, а после получения карты перенес на один. Выхожу и захожу с новым номером и пином. По идее если зайти в Гуглпей с новым Гугл аккаутом то можно скачать новое приложение привязанное к новому Гугл аккаунту.
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lel
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Додано: Вів 27 бер, 2018 12:21
hamster bear написав:
Думаю, через год практически все карточные предложние на рынке буду с КБ. Ну кроме Привата, Ощада и других госбегемотов.
Насчет "госбегемотов" я бы не был столь категоричен. Ознакомьтесь, если еще не в курсе, с программой лояльности EXIM BONUS от Укрэксимбанка. На мой взгляд, она будет поинтереснее того, что предлагает Monobank (хоть программа Моно очень даже неплоха в сравнении с остальными).
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Anadonta
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Додано: Вів 27 бер, 2018 12:53
Anadonta написав:
EXIM BONUS
Хлам. Ну разве что у вас там миллионы лежат.
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Vorlon
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Додано: Вів 27 бер, 2018 12:58
Vorlon написав:
Хлам. Ну разве что у вас там миллионы лежат.
Хлам в любом случае. Зато человек по всем веткам ходит и пиарит их платину. Видимо не понимая, что лучше оформить две мони и получить те же но живые деньги, а не фантики от эксима. Фантики в моне можно и в бильше набрать.
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Poleg
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Додано: Вів 27 бер, 2018 13:11
Poleg написав: Vorlon написав:
Хлам. Ну разве что у вас там миллионы лежат.
Хлам в любом случае. Зато человек по всем веткам ходит и пиарит их платину. Видимо не понимая, что лучше оформить две мони и получить те же но живые деньги, а не фантики от эксима. Фантики в моне можно и в бильше набрать.
есть категория клиентов которые не юзают кредитную линию банка. знаете где есть лучше кешбек за свои?
грейс кредитки добавляет не более 2,5% к кешбеку (2,5% это если грейс два месяца и альтенативно хранить деньги под 15%, но реально добавка будет около 1,5%). так что если у вас 2% на все за кредитные и 5% на все за свои то выбор как бы очевиден. конечно если свинорылить только по категориям то тут только карта мони но если начать платить все в подряд то эксим вполне ниче.
ну и платность карты тоже не однозначна - кто ездит за границу то не будет отдельно покупать страховку.
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mephala
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Додано: Вів 27 бер, 2018 13:29
lel написав: Vial написав:lel
Отлично! Подходит. Как ещё раз отснять документы? Второй раз загрузить приложение?
Так не пробовал. Ставил на 3 разных смарта, а после получения карты перенес на один. Выхожу и захожу с новым номером и пином. По идее если зайти в Гуглпей с новым Гугл аккаутом то можно скачать новое приложение привязанное к новому Гугл аккаунту.
вроде после выход смс-подтверждения требуется даже для той же карты?
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v57
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Додано: Вів 27 бер, 2018 13:32
mephala написав:
так что если у вас 2% на все за кредитные и 5% на все за свои то выбор как бы очевиден.
Абонплату или размер депозита в Укрэксиме для этих 5% озвучите чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений?
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Vorlon
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Додано: Вів 27 бер, 2018 13:43
Vorlon написав: mephala написав:
так что если у вас 2% на все за кредитные и 5% на все за свои то выбор как бы очевиден.
Абонплату или размер депозита в Укрэксиме для этих 5% озвучите чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений?
Озвучьте пжл. На сайте Укрэксима буквы большие, а толку мало. Почем тысяча КБ с первых 20000 покупок и 1,2% с последующих?
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
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hamster bear
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Додано: Вів 27 бер, 2018 13:45
Vorlon написав: mephala написав:
так что если у вас 2% на все за кредитные и 5% на все за свои то выбор как бы очевиден.
Абонплату или размер депозита в Укрэксиме для этих 5% озвучите чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений?
нужно разместить 100К на депо для того что бы купить карту за 1К которые включают страховку. нюансы этого на ветке эксима обсуждали.
Востаннє редагувалось mephala
в Вів 27 бер, 2018 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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mephala
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Додано: Вів 27 бер, 2018 13:45
Vorlon написав: mephala написав:
так что если у вас 2% на все за кредитные и 5% на все за свои то выбор как бы очевиден.
Абонплату или размер депозита в Укрэксиме для этих 5% озвучите чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений?
3К в год- если с улицы зайти ,
и 1К в год- если 100К дать им на неделю-две.
Но могут и не дать))
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guntherhouse777
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