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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 539540541542>
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:16

  Vial написав:lel
Отлично! Подходит. Как ещё раз отснять документы? Второй раз загрузить приложение?

Так не пробовал. Ставил на 3 разных смарта, а после получения карты перенес на один. Выхожу и захожу с новым номером и пином. По идее если зайти в Гуглпей с новым Гугл аккаутом то можно скачать новое приложение привязанное к новому Гугл аккаунту.
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:21

  hamster bear написав: Думаю, через год практически все карточные предложние на рынке буду с КБ. Ну кроме Привата, Ощада и других госбегемотов.


Насчет "госбегемотов" я бы не был столь категоричен. Ознакомьтесь, если еще не в курсе, с программой лояльности EXIM BONUS от Укрэксимбанка. На мой взгляд, она будет поинтереснее того, что предлагает Monobank (хоть программа Моно очень даже неплоха в сравнении с остальными).
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:53

  Anadonta написав:EXIM BONUS

Хлам. Ну разве что у вас там миллионы лежат.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 12:58

Re: Monobank

  Vorlon написав:Хлам. Ну разве что у вас там миллионы лежат.

Хлам в любом случае. Зато человек по всем веткам ходит и пиарит их платину. Видимо не понимая, что лучше оформить две мони и получить те же но живые деньги, а не фантики от эксима. Фантики в моне можно и в бильше набрать.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:11

  Poleg написав:
  Vorlon написав:Хлам. Ну разве что у вас там миллионы лежат.

Хлам в любом случае. Зато человек по всем веткам ходит и пиарит их платину. Видимо не понимая, что лучше оформить две мони и получить те же но живые деньги, а не фантики от эксима. Фантики в моне можно и в бильше набрать.


есть категория клиентов которые не юзают кредитную линию банка. знаете где есть лучше кешбек за свои?
грейс кредитки добавляет не более 2,5% к кешбеку (2,5% это если грейс два месяца и альтенативно хранить деньги под 15%, но реально добавка будет около 1,5%). так что если у вас 2% на все за кредитные и 5% на все за свои то выбор как бы очевиден. конечно если свинорылить только по категориям то тут только карта мони но если начать платить все в подряд то эксим вполне ниче.
ну и платность карты тоже не однозначна - кто ездит за границу то не будет отдельно покупать страховку.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:29

  lel написав:
  Vial написав:lel
Отлично! Подходит. Как ещё раз отснять документы? Второй раз загрузить приложение?

Так не пробовал. Ставил на 3 разных смарта, а после получения карты перенес на один. Выхожу и захожу с новым номером и пином. По идее если зайти в Гуглпей с новым Гугл аккаутом то можно скачать новое приложение привязанное к новому Гугл аккаунту.

вроде после выход смс-подтверждения требуется даже для той же карты?
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:32

  mephala написав:так что если у вас 2% на все за кредитные и 5% на все за свои то выбор как бы очевиден.

Абонплату или размер депозита в Укрэксиме для этих 5% озвучите чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:43

  Vorlon написав:
  mephala написав:так что если у вас 2% на все за кредитные и 5% на все за свои то выбор как бы очевиден.

Абонплату или размер депозита в Укрэксиме для этих 5% озвучите чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений?


Озвучьте пжл. На сайте Укрэксима буквы большие, а толку мало. Почем тысяча КБ с первых 20000 покупок и 1,2% с последующих?
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hamster bear
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:45

  Vorlon написав:
  mephala написав:так что если у вас 2% на все за кредитные и 5% на все за свои то выбор как бы очевиден.

Абонплату или размер депозита в Укрэксиме для этих 5% озвучите чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений?


нужно разместить 100К на депо для того что бы купить карту за 1К которые включают страховку. нюансы этого на ветке эксима обсуждали.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 27 бер, 2018 13:46, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 13:45

  Vorlon написав:
  mephala написав:так что если у вас 2% на все за кредитные и 5% на все за свои то выбор как бы очевиден.

Абонплату или размер депозита в Укрэксиме для этих 5% озвучите чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений?

3К в год- если с улицы зайти ,
и 1К в год- если 100К дать им на неделю-две.
Но могут и не дать))
guntherhouse777
 
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