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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 539540541542 Додано: Вів 27 бер, 2018 13:56 hamster bear написав: Озвучьте пжл. На сайте Укрэксима буквы большие, а толку мало. Почем тысяча КБ с первых 20000 покупок и 1,2% с последующих? Озвучьте пжл. На сайте Укрэксима буквы большие, а толку мало. Почем тысяча КБ с первых 20000 покупок и 1,2% с последующих?



ограничение работает в пределах месяца.

у других банков лимит КБ вообще 200 грн есть. и всех все устраивает.

а тут тыща мало ограничение работает в пределах месяца.у других банков лимит КБ вообще 200 грн есть. и всех все устраивает.а тут тыща мало mephala Повідомлень: 2840 З нами з: 07.04.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 412 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 27 бер, 2018 14:15 Poleg написав: Зато человек по всем веткам ходит и пиарит их платину. Видимо не понимая, что лучше оформить две мони и получить те же но живые деньги, а не фантики от эксима. Фантики в моне можно и в бильше набрать. Зато человек по всем веткам ходит и пиарит их платину. Видимо не понимая, что лучше оформить две мони и получить те же но живые деньги, а не фантики от эксима. Фантики в моне можно и в бильше набрать.



Мне незачем пиарить Платину от Эксима - никаких "плюшек" за это банк не дает. Я просто делюсь реальным опытом, так как, в моем понимании, именно для этого мы и находимся на этом финансовом форуме.

Да, я клиент Эксима более 10 лет и держу в нем какие-то суммы, но это ничего не меняет. И для меня, как и для многих здесь, бонусная программа банка стала большим откровением. Это просто мегапрорыв для одного из самых совковых банков страны. Как долго это продлится никто не знает, но пока это работает, почему бы не воспользоваться?

Монобанк, продукт которого, безусловно, является самым продвинутым на рынке, не позволит и близко (при одинаковых тратах в месяц) получать такие же суммы кэшбека, которые дает Укрэксим. К тому же в Моно выгоднее тратить кредитные, а я с недавнего времени больше предпочитаю тратить свои.

А насчет MC Bilshe - так там и близко нет таких фантиков, которые есть в Эксиме... Мне незачем пиарить Платину от Эксима - никаких "плюшек" за это банк не дает. Я просто делюсь реальным опытом, так как, в моем понимании, именно для этого мы и находимся на этом финансовом форуме.Да, я клиент Эксима более 10 лет и держу в нем какие-то суммы, но это ничего не меняет. И для меня, как и для многих здесь, бонусная программа банка стала большим откровением. Это просто мегапрорыв для одного из самых совковых банков страны. Как долго это продлится никто не знает, но пока это работает, почему бы не воспользоваться?Монобанк, продукт которого, безусловно, является самым продвинутым на рынке, не позволит и близко (при одинаковых тратах в месяц) получать такие же суммы кэшбека, которые дает Укрэксим. К тому же в Моно выгоднее тратить кредитные, а я с недавнего времени больше предпочитаю тратить свои.А насчет MC Bilshe - так там и близко нет таких фантиков, которые есть в Эксиме... Anadonta Повідомлень: 302 З нами з: 25.11.12 Подякував: 15 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 539540541542 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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