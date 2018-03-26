ограничение работает в пределах месяца.
у других банков лимит КБ вообще 200 грн есть. и всех все устраивает.
а тут тыща мало
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:56
Додано: Вів 27 бер, 2018 14:15
Мне незачем пиарить Платину от Эксима - никаких "плюшек" за это банк не дает. Я просто делюсь реальным опытом, так как, в моем понимании, именно для этого мы и находимся на этом финансовом форуме.
Да, я клиент Эксима более 10 лет и держу в нем какие-то суммы, но это ничего не меняет. И для меня, как и для многих здесь, бонусная программа банка стала большим откровением. Это просто мегапрорыв для одного из самых совковых банков страны. Как долго это продлится никто не знает, но пока это работает, почему бы не воспользоваться?
Монобанк, продукт которого, безусловно, является самым продвинутым на рынке, не позволит и близко (при одинаковых тратах в месяц) получать такие же суммы кэшбека, которые дает Укрэксим. К тому же в Моно выгоднее тратить кредитные, а я с недавнего времени больше предпочитаю тратить свои.
А насчет MC Bilshe - так там и близко нет таких фантиков, которые есть в Эксиме...
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