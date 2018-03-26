Додано: Вів 27 бер, 2018 14:15

Poleg написав: Зато человек по всем веткам ходит и пиарит их платину. Видимо не понимая, что лучше оформить две мони и получить те же но живые деньги, а не фантики от эксима. Фантики в моне можно и в бильше набрать. Зато человек по всем веткам ходит и пиарит их платину. Видимо не понимая, что лучше оформить две мони и получить те же но живые деньги, а не фантики от эксима. Фантики в моне можно и в бильше набрать.

Мне незачем пиарить Платину от Эксима - никаких "плюшек" за это банк не дает. Я просто делюсь реальным опытом, так как, в моем понимании, именно для этого мы и находимся на этом финансовом форуме.Да, я клиент Эксима более 10 лет и держу в нем какие-то суммы, но это ничего не меняет. И для меня, как и для многих здесь, бонусная программа банка стала большим откровением. Это просто мегапрорыв для одного из самых совковых банков страны. Как долго это продлится никто не знает, но пока это работает, почему бы не воспользоваться?Монобанк, продукт которого, безусловно, является самым продвинутым на рынке, не позволит и близко (при одинаковых тратах в месяц) получать такие же суммы кэшбека, которые дает Укрэксим. К тому же в Моно выгоднее тратить кредитные, а я с недавнего времени больше предпочитаю тратить свои.А насчет MC Bilshe - так там и близко нет таких фантиков, которые есть в Эксиме...