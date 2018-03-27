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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:56
hamster bear написав:
Озвучьте пжл. На сайте Укрэксима буквы большие, а толку мало. Почем тысяча КБ с первых 20000 покупок и 1,2% с последующих?
ограничение работает в пределах месяца.
у других банков лимит КБ вообще 200 грн есть. и всех все устраивает.
а тут тыща мало
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mephala
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Додано: Вів 27 бер, 2018 14:15
Poleg написав:
Зато человек по всем веткам ходит и пиарит их платину. Видимо не понимая, что лучше оформить две мони и получить те же но живые деньги, а не фантики от эксима. Фантики в моне можно и в бильше набрать.
Мне незачем пиарить Платину от Эксима - никаких "плюшек" за это банк не дает. Я просто делюсь реальным опытом, так как, в моем понимании, именно для этого мы и находимся на этом финансовом форуме.
Да, я клиент Эксима более 10 лет и держу в нем какие-то суммы, но это ничего не меняет. И для меня, как и для многих здесь, бонусная программа банка стала большим откровением. Это просто мегапрорыв для одного из самых совковых банков страны. Как долго это продлится никто не знает, но пока это работает, почему бы не воспользоваться?
Монобанк, продукт которого, безусловно, является самым продвинутым на рынке, не позволит и близко (при одинаковых тратах в месяц) получать такие же суммы кэшбека, которые дает Укрэксим. К тому же в Моно выгоднее тратить кредитные, а я с недавнего времени больше предпочитаю тратить свои.
А насчет MC Bilshe - так там и близко нет таких фантиков, которые есть в Эксиме...
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Anadonta
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Додано: Вів 27 бер, 2018 14:42
v57 написав:
вроде после выход смс-подтверждения требуется даже для той же карты?
Так и есть. Но ничего не мешает ввести другой номер телефона и зайти под другим акком.
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lel
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Додано: Вів 27 бер, 2018 15:11
lel написав: v57 написав:
вроде после выход смс-подтверждения требуется даже для той же карты?
Так и есть. Но ничего не мешает ввести другой номер телефона и зайти под другим акком.
и просить у владельца смс при каждом таком переключении
не.
может клонирование поможет...
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v57
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Додано: Вів 27 бер, 2018 16:14
Можна клонувати додаток, через меню телефона.
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gorgany
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Додано: Вів 27 бер, 2018 16:30
Столкнулся с глючком, оплатил в магазине 79,60, остаток уменьшился, а операции в приложении нет, я уж и перезагружаться и приложение переустановил, не помогает.
Было ли у кого-нибудь такое?
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 27 бер, 2018 16:33
WachtAmRhein написав:
Столкнулся с глючком, оплатил в магазине 79,60, остаток уменьшился, а операции в приложении нет,
Було раза два, десь за півгодини з’явилялась
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Вів 27 бер, 2018 17:13
WachtAmRhein написав:
Столкнулся с глючком, оплатил в магазине 79,60, остаток уменьшился, а операции в приложении нет, я уж и перезагружаться и приложение переустановил, не помогает.
Было ли у кого-нибудь такое?
Было. Написал в поддержку, ответили: наш бок в течении часа исправим.
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Ratatui
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Додано: Вів 27 бер, 2018 17:23
v57 написав:
и просить у владельца смс при каждом таком переключении
не.
может клонирование поможет...
Два телефона с 4 симками решают вопрос. 2 и 3 карты регистрировались изначально на мои номера. Карты выдаются только для жирного кешбека
Уже всех научил.
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lel
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Додано: Вів 27 бер, 2018 18:09
gorgany написав:
Можна клонувати додаток, через меню телефона.
Вот этим?
Clone Master
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guntherhouse777
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