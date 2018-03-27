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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 540541542543 Додано: Вів 27 бер, 2018 22:59 Anadonta написав: Мне незачем пиарить Платину от Эксима - никаких "плюшек" за это банк не дает. Я просто делюсь реальным опытом, так как, в моем понимании, именно для этого мы и находимся на этом финансовом форуме. Мне незачем пиарить Платину от Эксима - никаких "плюшек" за это банк не дает. Я просто делюсь реальным опытом, так как, в моем понимании, именно для этого мы и находимся на этом финансовом форуме.



Ну не пиарь, б***. Я из-за таких непиарщиков де***, сначала лишился неограниченного кешбэка. Потом появилось ограниченное пополнение мобильных. И в конце ограничение пополнений интернета и прочего.

Вы, все последователи Влада Коваля, заткнётесь когда нибудь? Или будете нести ***** ради сиюминутной выгоды?



П.С. И да, я честно потратил свои деньги на платину. Честно с неё плачу за покупки. Но из-за таких как ты, уже жалею о потраченных деньгах.

Сори. Ну не пиарь, б***. Я из-за таких непиарщиков де***, сначала лишился неограниченного кешбэка. Потом появилось ограниченное пополнение мобильных. И в конце ограничение пополнений интернета и прочего.Вы, все последователи Влада Коваля, заткнётесь когда нибудь? Или будете нести ***** ради сиюминутной выгоды?П.С. И да, я честно потратил свои деньги на платину. Честно с неё плачу за покупки. Но из-за таких как ты, уже жалею о потраченных деньгах.Сори. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 906 З нами з: 18.05.16 Подякував: 122 раз. Подякували: 88 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 00:39 Фантом



специально перешёл в обычный режим с мобильного, чтобы плюсануть. WachtAmRhein

Повідомлень: 8212 З нами з: 16.11.11 Подякував: 651 раз. Подякували: 1216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 28 бер, 2018 05:28 Фантом написав: Anadonta написав: Мне незачем пиарить Платину от Эксима - никаких "плюшек" за это банк не дает. Я просто делюсь реальным опытом, так как, в моем понимании, именно для этого мы и находимся на этом финансовом форуме. Мне незачем пиарить Платину от Эксима - никаких "плюшек" за это банк не дает. Я просто делюсь реальным опытом, так как, в моем понимании, именно для этого мы и находимся на этом финансовом форуме.



Ну не пиарь, б***. Я из-за таких непиарщиков де***, сначала лишился неограниченного кешбэка. Потом появилось ограниченное пополнение мобильных. И в конце ограничение пополнений интернета и прочего.

Вы, все последователи Влада Коваля, заткнётесь когда нибудь? Или будете нести ***** ради сиюминутной выгоды?



П.С. И да, я честно потратил свои деньги на платину. Честно с неё плачу за покупки. Но из-за таких как ты, уже жалею о потраченных деньгах.

Сори. Ну не пиарь, б***. Я из-за таких непиарщиков де***, сначала лишился неограниченного кешбэка. Потом появилось ограниченное пополнение мобильных. И в конце ограничение пополнений интернета и прочего.Вы, все последователи Влада Коваля, заткнётесь когда нибудь? Или будете нести ***** ради сиюминутной выгоды?П.С. И да, я честно потратил свои деньги на платину. Честно с неё плачу за покупки. Но из-за таких как ты, уже жалею о потраченных деньгах.Сори. в апреле универсал и без помощи кадетов обнулит 5% кешбек,не стоит материть так как у банк есть определенный фонд и если он будет истощаться,условия преждевременно также будут сокращаться для клиентов.странно,когда в банке все клиенты с платиновыми картами... в апреле универсал и без помощи кадетов обнулит 5% кешбек,не стоит материть так как у банк есть определенный фонд и если он будет истощаться,условия преждевременно также будут сокращаться для клиентов.странно,когда в банке все клиенты с платиновыми картами... никому не верю sens

Повідомлень: 10653 З нами з: 12.09.13 Подякував: 29 раз. Подякували: 627 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 540541542543 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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