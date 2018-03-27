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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 540541542543
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:59

  Anadonta написав:Мне незачем пиарить Платину от Эксима - никаких "плюшек" за это банк не дает. Я просто делюсь реальным опытом, так как, в моем понимании, именно для этого мы и находимся на этом финансовом форуме.


Ну не пиарь, б***. Я из-за таких непиарщиков де***, сначала лишился неограниченного кешбэка. Потом появилось ограниченное пополнение мобильных. И в конце ограничение пополнений интернета и прочего.
Вы, все последователи Влада Коваля, заткнётесь когда нибудь? Или будете нести ***** ради сиюминутной выгоды?

П.С. И да, я честно потратил свои деньги на платину. Честно с неё плачу за покупки. Но из-за таких как ты, уже жалею о потраченных деньгах.
Сори. :(
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 00:39

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специально перешёл в обычный режим с мобильного, чтобы плюсануть.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 05:28

  Фантом написав:
  Anadonta написав:Мне незачем пиарить Платину от Эксима - никаких "плюшек" за это банк не дает. Я просто делюсь реальным опытом, так как, в моем понимании, именно для этого мы и находимся на этом финансовом форуме.


Ну не пиарь, б***. Я из-за таких непиарщиков де***, сначала лишился неограниченного кешбэка. Потом появилось ограниченное пополнение мобильных. И в конце ограничение пополнений интернета и прочего.
Вы, все последователи Влада Коваля, заткнётесь когда нибудь? Или будете нести ***** ради сиюминутной выгоды?

П.С. И да, я честно потратил свои деньги на платину. Честно с неё плачу за покупки. Но из-за таких как ты, уже жалею о потраченных деньгах.
Сори. :(
в апреле универсал и без помощи кадетов обнулит 5% кешбек,не стоит материть так как у банк есть определенный фонд и если он будет истощаться,условия преждевременно также будут сокращаться для клиентов.странно,когда в банке все клиенты с платиновыми картами...
никому не верю
sens
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