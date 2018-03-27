Anadonta написав:Мне незачем пиарить Платину от Эксима - никаких "плюшек" за это банк не дает. Я просто делюсь реальным опытом, так как, в моем понимании, именно для этого мы и находимся на этом финансовом форуме.
Ну не пиарь, б***. Я из-за таких непиарщиков де***, сначала лишился неограниченного кешбэка. Потом появилось ограниченное пополнение мобильных. И в конце ограничение пополнений интернета и прочего. Вы, все последователи Влада Коваля, заткнётесь когда нибудь? Или будете нести ***** ради сиюминутной выгоды?
П.С. И да, я честно потратил свои деньги на платину. Честно с неё плачу за покупки. Но из-за таких как ты, уже жалею о потраченных деньгах. Сори.
Anadonta написав:Мне незачем пиарить Платину от Эксима - никаких "плюшек" за это банк не дает. Я просто делюсь реальным опытом, так как, в моем понимании, именно для этого мы и находимся на этом финансовом форуме.
Ну не пиарь, б***. Я из-за таких непиарщиков де***, сначала лишился неограниченного кешбэка. Потом появилось ограниченное пополнение мобильных. И в конце ограничение пополнений интернета и прочего. Вы, все последователи Влада Коваля, заткнётесь когда нибудь? Или будете нести ***** ради сиюминутной выгоды?
П.С. И да, я честно потратил свои деньги на платину. Честно с неё плачу за покупки. Но из-за таких как ты, уже жалею о потраченных деньгах. Сори.
в апреле универсал и без помощи кадетов обнулит 5% кешбек,не стоит материть так как у банк есть определенный фонд и если он будет истощаться,условия преждевременно также будут сокращаться для клиентов.странно,когда в банке все клиенты с платиновыми картами...