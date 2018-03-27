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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 540541542543
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:59

  Anadonta написав:Мне незачем пиарить Платину от Эксима - никаких "плюшек" за это банк не дает. Я просто делюсь реальным опытом, так как, в моем понимании, именно для этого мы и находимся на этом финансовом форуме.


Ну не пиарь, б***. Я из-за таких непиарщиков де***, сначала лишился неограниченного кешбэка. Потом появилось ограниченное пополнение мобильных. И в конце ограничение пополнений интернета и прочего.
Вы, все последователи Влада Коваля, заткнётесь когда нибудь? Или будете нести ***** ради сиюминутной выгоды?

П.С. И да, я честно потратил свои деньги на платину. Честно с неё плачу за покупки. Но из-за таких как ты, уже жалею о потраченных деньгах.
Сори. :(
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 00:39

Фантом

специально перешёл в обычный режим с мобильного, чтобы плюсануть.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 05:28

  Фантом написав:
  Anadonta написав:Мне незачем пиарить Платину от Эксима - никаких "плюшек" за это банк не дает. Я просто делюсь реальным опытом, так как, в моем понимании, именно для этого мы и находимся на этом финансовом форуме.


Ну не пиарь, б***. Я из-за таких непиарщиков де***, сначала лишился неограниченного кешбэка. Потом появилось ограниченное пополнение мобильных. И в конце ограничение пополнений интернета и прочего.
Вы, все последователи Влада Коваля, заткнётесь когда нибудь? Или будете нести ***** ради сиюминутной выгоды?

П.С. И да, я честно потратил свои деньги на платину. Честно с неё плачу за покупки. Но из-за таких как ты, уже жалею о потраченных деньгах.
Сори. :(
в апреле универсал и без помощи кадетов обнулит 5% кешбек,не стоит материть так как у банк есть определенный фонд и если он будет истощаться,условия преждевременно также будут сокращаться для клиентов.странно,когда в банке все клиенты с платиновыми картами...
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 07:08

Борьба за место у корыта...)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 09:46

Re: Monobank

что слышно о категориях на апрель?
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 10:03

  Фантом написав:
  Anadonta написав:Мне незачем пиарить Платину от Эксима - никаких "плюшек" за это банк не дает. Я просто делюсь реальным опытом, так как, в моем понимании, именно для этого мы и находимся на этом финансовом форуме.


Ну не пиарь, б***. Я из-за таких непиарщиков де***, сначала лишился неограниченного кешбэка. Потом появилось ограниченное пополнение мобильных. И в конце ограничение пополнений интернета и прочего.
Вы, все последователи Влада Коваля, заткнётесь когда нибудь? Или будете нести ***** ради сиюминутной выгоды?

П.С. И да, я честно потратил свои деньги на платину. Честно с неё плачу за покупки. Но из-за таких как ты, уже жалею о потраченных деньгах.
Сори. :(


Современный мир позволяет сложить мнение об уровне культуры человека всего лишь по одному посту на форуме. Не буду вступать в полемику, дабы не засорять ветку...
Успехов и достатка!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:03

Друзья, подскажите, может кто сталкивался с таким: установил приложение, начал отвечать на вопросы анкеты, но про то, какой лимит кредитный вы хотите вопроса не было (может конечно провтыкал, но на память и внимание не жалуюсь, не было его :) точняк). Потом загрузил доки, когда написало что проверены, пришло сообщение примерно такого содержания "ваш кредитный лимит 0, поскольку вы попросили кредитный лимит меньше установленного, и поэтому он обнулен. Но ничего ведь не спрашивали про этот лимит, да и как можно было попросить меньше установленного, если его вообще еще не было?!Глюк какой-то и позвонить на гарячую когда карту получу?
Спасибо заранее ответившим!
П.С. карту оформлял маме, она работающий пенсионер, так что вроде без проблем должны были налить лимит.
Snoopik
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:08

Snoopik,
заберете карту, глянете фактически установленный кредлимит.
Если он Вас не устроит, сразу же попросите нужный Вам.
Не раз были проблемы: при "собеседовании" один лимит, фактически-другой.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:20

Anadonta шаровики-медальеры занервничали - это не к добру!
Alfa_Otstoy
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 12:38

Re: Monobank

guntherhouse777 написав:
  gorgany написав:Можна клонувати додаток, через меню телефона.

Вот этим?
Clone Master
Клоную саме через меню телефону, стороннім додатком не пробував.
gorgany
 
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