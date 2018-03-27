Anadonta написав:Мне незачем пиарить Платину от Эксима - никаких "плюшек" за это банк не дает. Я просто делюсь реальным опытом, так как, в моем понимании, именно для этого мы и находимся на этом финансовом форуме.
Ну не пиарь, б***. Я из-за таких непиарщиков де***, сначала лишился неограниченного кешбэка. Потом появилось ограниченное пополнение мобильных. И в конце ограничение пополнений интернета и прочего. Вы, все последователи Влада Коваля, заткнётесь когда нибудь? Или будете нести ***** ради сиюминутной выгоды?
П.С. И да, я честно потратил свои деньги на платину. Честно с неё плачу за покупки. Но из-за таких как ты, уже жалею о потраченных деньгах. Сори.
Anadonta написав:Мне незачем пиарить Платину от Эксима - никаких "плюшек" за это банк не дает. Я просто делюсь реальным опытом, так как, в моем понимании, именно для этого мы и находимся на этом финансовом форуме.
Ну не пиарь, б***. Я из-за таких непиарщиков де***, сначала лишился неограниченного кешбэка. Потом появилось ограниченное пополнение мобильных. И в конце ограничение пополнений интернета и прочего. Вы, все последователи Влада Коваля, заткнётесь когда нибудь? Или будете нести ***** ради сиюминутной выгоды?
П.С. И да, я честно потратил свои деньги на платину. Честно с неё плачу за покупки. Но из-за таких как ты, уже жалею о потраченных деньгах. Сори.
в апреле универсал и без помощи кадетов обнулит 5% кешбек,не стоит материть так как у банк есть определенный фонд и если он будет истощаться,условия преждевременно также будут сокращаться для клиентов.странно,когда в банке все клиенты с платиновыми картами...
Anadonta написав:Мне незачем пиарить Платину от Эксима - никаких "плюшек" за это банк не дает. Я просто делюсь реальным опытом, так как, в моем понимании, именно для этого мы и находимся на этом финансовом форуме.
Ну не пиарь, б***. Я из-за таких непиарщиков де***, сначала лишился неограниченного кешбэка. Потом появилось ограниченное пополнение мобильных. И в конце ограничение пополнений интернета и прочего. Вы, все последователи Влада Коваля, заткнётесь когда нибудь? Или будете нести ***** ради сиюминутной выгоды?
П.С. И да, я честно потратил свои деньги на платину. Честно с неё плачу за покупки. Но из-за таких как ты, уже жалею о потраченных деньгах. Сори.
Современный мир позволяет сложить мнение об уровне культуры человека всего лишь по одному посту на форуме. Не буду вступать в полемику, дабы не засорять ветку... Успехов и достатка!
Друзья, подскажите, может кто сталкивался с таким: установил приложение, начал отвечать на вопросы анкеты, но про то, какой лимит кредитный вы хотите вопроса не было (может конечно провтыкал, но на память и внимание не жалуюсь, не было его точняк). Потом загрузил доки, когда написало что проверены, пришло сообщение примерно такого содержания "ваш кредитный лимит 0, поскольку вы попросили кредитный лимит меньше установленного, и поэтому он обнулен. Но ничего ведь не спрашивали про этот лимит, да и как можно было попросить меньше установленного, если его вообще еще не было?!Глюк какой-то и позвонить на гарячую когда карту получу? Спасибо заранее ответившим! П.С. карту оформлял маме, она работающий пенсионер, так что вроде без проблем должны были налить лимит.