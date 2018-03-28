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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 541542543544
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:06

  Snoopik написав:Друзья, подскажите, может кто сталкивался с таким: установил приложение, начал отвечать на вопросы анкеты, но про то, какой лимит кредитный вы хотите вопроса не было (может конечно провтыкал, но на память и внимание не жалуюсь, не было его :) точняк). Потом загрузил доки, когда написало что проверены, пришло сообщение примерно такого содержания "ваш кредитный лимит 0, поскольку вы попросили кредитный лимит меньше установленного, и поэтому он обнулен. Но ничего ведь не спрашивали про этот лимит, да и как можно было попросить меньше установленного, если его вообще еще не было?!Глюк какой-то и позвонить на гарячую когда карту получу?
Спасибо заранее ответившим!
П.С. карту оформлял маме, она работающий пенсионер, так что вроде без проблем должны были налить лимит.

Через чат решается.
Такое же было. Сначала 0,потом дали сколько попросил
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 15:55

  yuri1978 написав:что слышно о категориях на апрель?

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lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:56

Да друзья, получили карту, сделал запрос на увеличении лимита, сразу повысили :)
Snoopik
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 17:04

  yuri1978 написав:что слышно о категориях на апрель?

Ждите 0час. 00мин., анонсов категорий по кешбеку больше нет (после введения инд.условий по ставкам для начисления)
Lost
 
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  #<1 ... 541542543544
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