Snoopik написав:Друзья, подскажите, может кто сталкивался с таким: установил приложение, начал отвечать на вопросы анкеты, но про то, какой лимит кредитный вы хотите вопроса не было (может конечно провтыкал, но на память и внимание не жалуюсь, не было его точняк). Потом загрузил доки, когда написало что проверены, пришло сообщение примерно такого содержания "ваш кредитный лимит 0, поскольку вы попросили кредитный лимит меньше установленного, и поэтому он обнулен. Но ничего ведь не спрашивали про этот лимит, да и как можно было попросить меньше установленного, если его вообще еще не было?!Глюк какой-то и позвонить на гарячую когда карту получу? Спасибо заранее ответившим! П.С. карту оформлял маме, она работающий пенсионер, так что вроде без проблем должны были налить лимит.
Через чат решается. Такое же было. Сначала 0,потом дали сколько попросил