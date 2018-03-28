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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 бер, 2018 10:27
Доброе утро всем, есть пару вопросов, на которые наверное ответы в ветке есть, но за 5 мин я не нашшел, а искать времени нет, помогите плиз:
1) За P2P с привата универсалки на моню личных средств (либо через апп мони либо через другие сервисы) какая комиссия берется с стороны обоих?
2) Перевод с мони по полным реквизитам на карту физ лица любого другого укр банка (опять же личные средства) без комиссии как я понял?
3) Сколько моня берет % за конвертацию личных гривен при рассчете картой за границей по терминалу?
Заранее спасибо!
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oleks1y
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Додано: Чет 29 бер, 2018 11:04
clientage написав: Ethereum написав:
Де краще поповнювати моно? Через ibox?
Из Мони по р2р другой картой не вставая с дивана
Тільки кеш є. Другі картки кредитні ((
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Ethereum
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Додано: Чет 29 бер, 2018 11:11
oleks1y написав:
Доброе утро всем, есть пару вопросов, на которые наверное ответы в ветке есть, но за 5 мин я не нашшел, а искать времени нет, помогите плиз:
1) За P2P с привата универсалки на моню личных средств (либо через апп мони либо через другие сервисы) какая комиссия берется с стороны обоих?
2) Перевод с мони по полным реквизитам на карту физ лица любого другого укр банка (опять же личные средства) без комиссии как я понял?
3) Сколько моня берет % за конвертацию личных гривен при рассчете картой за границей по терминалу?
Заранее спасибо!
1) берет ток бегемот по своему тарифу 0,5% (минимум 5 грн)
2) да,моня не возьмет
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Чет 29 бер, 2018 11:12
3) 0%
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Додано: Чет 29 бер, 2018 11:12
clientage написав: Ethereum написав:
Де краще поповнювати моно? Через ibox?
Из Мони по р2р другой картой не вставая с дивана
если это ультра Альфы - как быстро заходит и что с комиссами со стороны Альфы?
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yuri1978
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Додано: Чет 29 бер, 2018 11:13
mephala написав:
а че все так ломонулись в моню на депо?
лучшая ставка что ли?
стикеры дают))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Чет 29 бер, 2018 11:43
yuri1978 написав: clientage написав: Ethereum написав:
Де краще поповнювати моно? Через ibox?
Из Мони по р2р другой картой не вставая с дивана
если это ультра Альфы - как быстро заходит и что с комиссами со стороны Альфы?
могментально, нет комисс
Комисс на исходящий р2р сторонними агрегаторами есть тока у гоев таких как зелёный бегемот. Ещё Восток и КИБитка этим славятся
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 29 бер, 2018 11:50
[quote="4334891:Мизантрóп"][quote="4334837:oleks1y"]Доброе утро всем, есть пару вопросов, на которые наверное ответы в ветке есть, но за 5 мин я не нашшел, а искать времени нет, помогите плиз:
1) За P2P с привата универсалки на моню личных средств (либо через апп мони либо через другие сервисы) какая комиссия берется с стороны обоих?
2) Перевод с мони по полным реквизитам на карту физ лица любого другого укр банка (опять же личные средства) без комиссии как я понял?
3) Сколько моня берет % за конвертацию личных гривен при рассчете картой за границей по терминалу?
Заранее спасибо![/quote]
1) берет ток бегемот по своему тарифу 0,5% (минимум 5 грн)
2) да,моня не возьмет[/quote]
1. Если через: пополнить свою карту,
Комиссии со стороны привата нет. Личные средства карта универсальная~проверял.
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mihasik
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Додано: Чет 29 бер, 2018 11:51
Вы про это еще в чате Приват24 напишите. Чо уж.
Вам повезло, и все... У всех есть комиссия в таком случае.
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makor06
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Додано: Чет 29 бер, 2018 12:06
makor06 написав:
Вы про это еще в чате Приват24 напишите. Чо уж.
Вам повезло, и все... У всех есть комиссия в таком случае.
??? При чём здесь чат привата...
Человек спросил,я ответил.
Что значит повезло,она или есть или её нет.
Проверял на 100грн, может на большей сумме есть?
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mihasik
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