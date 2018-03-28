Додано: Чет 29 бер, 2018 11:50

[quote="4334891:Мизантрóп"][quote="4334837:oleks1y"]Доброе утро всем, есть пару вопросов, на которые наверное ответы в ветке есть, но за 5 мин я не нашшел, а искать времени нет, помогите плиз:

1) За P2P с привата универсалки на моню личных средств (либо через апп мони либо через другие сервисы) какая комиссия берется с стороны обоих?

2) Перевод с мони по полным реквизитам на карту физ лица любого другого укр банка (опять же личные средства) без комиссии как я понял?

3) Сколько моня берет % за конвертацию личных гривен при рассчете картой за границей по терминалу?



Заранее спасибо![/quote]

1) берет ток бегемот по своему тарифу 0,5% (минимум 5 грн)

2) да,моня не возьмет[/quote]

1. Если через: пополнить свою карту,

Комиссии со стороны привата нет. Личные средства карта универсальная~проверял.