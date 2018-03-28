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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 544545546547>
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:10

mihasik
Примат берёт комиссию, не вводите людей в заблуждение.
Остаточный Прощавай, прощавай!
Gas
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:39

  Gas написав:mihasik
Примат берёт комиссию, не вводите людей в заблуждение.

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В чём заблуждение?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 12:56

Re: Monobank

так на скрине ее и не могло быть - комиссия в привате.
makor06
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:03

Re: Monobank

Приват бере коміс однозначно - зайдіть в П24 і подивитесь у виписку
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:05

Re: Monobank

открыл скрин в отдельном окне - у вас глюк привата, напишите им в чате, пусть починят ))))
makor06
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:21

  maxprofit написав:Від учора кешбек за депо через р2р НЕ нараховується, якщо він безкомісійний . Тобто, 0,6% кешбеку тепер лише за р2р з Привату, який дере 0,5% комісії

А за лонгацію?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 13:43

  maxprofit написав:Приват бере коміс однозначно - зайдіть в П24 і подивитесь у виписку

А скрин по~вашему откуда?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:03

  makor06 написав:открыл скрин в отдельном окне - у вас глюк привата, напишите им в чате, пусть починят ))))

Так вы пишите, меня и так устраивает)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:06

Re: Monobank

  maxprofit написав:0,6% кешбеку тепер лише за р2р з Привату, який дере 0,5% комісії


цей кеш-бек стосується тільки депозитів чи ще і погашення кредитної заборгованості?
Сьогодні експерементував з погашенням через п2п з карти привату, за 110 грн. приват злупив 5 грн, вчора віддав за поповнення 2 грн :( приватівську карту закрив нафіг :)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:08

ща народ начнет проверять михасика
с каждого 5 привату!
;)
v57
 
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