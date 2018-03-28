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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 544545546547
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:09

  d_12 написав:
  maxprofit написав:0,6% кешбеку тепер лише за р2р з Привату, який дере 0,5% комісії


цей кеш-бек стосується тільки депозитів чи ще і погашення кредитної заборгованості?
Сьогодні експерементував з погашенням через п2п з карти привату, за 110 грн. приват злупив 5 грн, вчора віддав за поповнення 2 грн :( приватівську карту закрив нафіг :)

Попробуйте с приложения моно, а не с привата.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:15

Re: Monobank

  mihasik написав:Проверял на 100грн, может на большей сумме есть?


поповнив раз для екперементу універсальну на 20 грн без комісії, вирішив через п2п переказати на карту моно - моно захотів мінімум 100 грн., вчора поповнював карту за номером, залишок вирішив зарахувати на свою карту, зелений ящик попросив запхати в нього цю карту, його бажання було задоволеним, але 2 грн зрізав.
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:17

  v57 написав:ща народ начнет проверять михасика
с каждого 5 привату!
;)


не варто, спробуйте краще А-банк
п2п на моно за 0
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:22

Re: Monobank

  mihasik написав:Попробуйте с приложения моно, а не с привата.


я з моно це і зробив, тому приват і був мною посланий метеликів ловити, за експериментальне поповнення через п2п карти моно на 110 грн заплатив 7 грн (2 грн за поповнення карти універсальної, а 5 грн - за п2п з додатку моно)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:48

Зображення
Пополнил на 130грн. На скрине,видно, остаток 28.02грн, по факту сейчас 30.02грн. Посмотрю еще завтра в выписке)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:52

Re: Monobank

Получил карту Мони.Кредитный лимит-0.Из-за Михайловского, вестимо.В остальном кредитная история безупречная.Имеет смысл писать поддержке Мони ?
Lot
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:29

  Lot написав:Получил карту Мони.Кредитный лимит-0.Из-за Михайловского, вестимо.В остальном кредитная история безупречная.Имеет смысл писать поддержке Мони ?

юзать карту и нальют.смысл писАть поддержке = писать в инете
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:33

  Lot написав:Получил карту Мони.Кредитный лимит-0.Из-за Михайловского, вестимо.В остальном кредитная история безупречная.Имеет смысл писать поддержке Мони ?

так попробуйте хоть разок поднять лимит через апликуху, вот прям щас
миха тот побоку у нормальных банок
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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