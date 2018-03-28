maxprofit написав:0,6% кешбеку тепер лише за р2р з Привату, який дере 0,5% комісії
цей кеш-бек стосується тільки депозитів чи ще і погашення кредитної заборгованості? Сьогодні експерементував з погашенням через п2п з карти привату, за 110 грн. приват злупив 5 грн, вчора віддав за поповнення 2 грн приватівську карту закрив нафіг
mihasik написав:Проверял на 100грн, может на большей сумме есть?
поповнив раз для екперементу універсальну на 20 грн без комісії, вирішив через п2п переказати на карту моно - моно захотів мінімум 100 грн., вчора поповнював карту за номером, залишок вирішив зарахувати на свою карту, зелений ящик попросив запхати в нього цю карту, його бажання було задоволеним, але 2 грн зрізав.
mihasik написав:Попробуйте с приложения моно, а не с привата.
я з моно це і зробив, тому приват і був мною посланий метеликів ловити, за експериментальне поповнення через п2п карти моно на 110 грн заплатив 7 грн (2 грн за поповнення карти універсальної, а 5 грн - за п2п з додатку моно)